Halep, principala favorită la China Open şi la Turneul Campioanelor

Tenismena americană Serena Williams, locul 1 WTA, a anunţat, joi, că nu va participa la turneul China Open de la Beijing şi nici la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde este deţinătoarea trofeului, astfel că Simona Halep, locul 2 WTA, devine favorită principală la ambele competiţii. „Vreau să pot juca la cel mai înalt nivel al meu cât mai mult posibil. Este o decizie dificilă pentru mine, dar am luat-o din dragoste pentru tenis. Anul acesta a fost plin de bucurie, dar şi de decepţii. Am evoluat accidentată mare parte din timp, când nu era cotul meu, era genunchiul meu şi, după un anumit meci de la Flushing Meadows, inima mea”, a declarat Serena Williams, într-un comunicat, potrivit tennismagazine.fr, în care a precizat că va mai evolua la meciuri demonstrative în acest an. Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, anunţase deja, miercuri, că jucătoarea americană ar putea să nu mai evolueze până la finalul anului, pentru că nu mai este motivată după ce a ratat Marele Şlem, după înfrângerea suferită în faţa italiencei Roberta Vinci, în semifinalele US Open.

Retragerea de la China Open, competiţia de categorie Premier Mandatory de la Beijing, şi de la Turneul Campioanelor, unde s-a impus anul trecut, în finală, în faţa Simonei Halep, nu îi pune în pericol Serenei Williams locul 1 WTA pe care îl ocupă în prezent, cu 11.500 de puncte. Halep, a doua clasată în ierarhia mondială, are 6.780 de puncte, având de apărat peste o mie de puncte până la finalul anului. La China Open nu va participa nici rusoaica Maria Şarapova, locul 3 WTA, cu 5.691 de puncte, care a câştigat ediţia din 2014.

BEGU ŞI NICULESCU, ÎN SEMIFINALE LA WUHAN

Perechea formată din Irina-Camelia Begu și Monica Niculescu s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de la Wuhan, după ce a beneficiat de retragerea cuplului spaniol Carla Suarez Navarro / Garbine Muguruza, cap de serie nr. 7. Muguruza s-a calificat, joi, în semifinale la simplu, după ce a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Anna Karolina Schmiedlova din Slovacia. Spaniola a acuzat probleme gastrice după acest meci şi a decis să nu mai joace la dublu. În semifinale, Begu şi Niculescu vor înfrunta dublul ceh Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka, cap de serie nr. 6. Begu și Niculescu şi-au asigurat un premiu total de 32.520 de dolari şi 350 de puncte WTA pentru prezența în penultimul act al turneului dotat cu premii în valoare totală de 2.513.000 de dolari.

