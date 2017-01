HC Farul a cedat în duelul cu Știința Bacău

Clasată pe locul 4 în ierarhia Seriei A din Divizia A la handbal masculin la finalul turului, HC Farul Constanța se pregătește pentru partea a doua a campionatului, iar elevii lui Eden Hairi au încheiat vineri cantonamentul efectuat la Piatra Neeamț. În ultima zi, gruparea de pe litoral a susținut o partidă de verificare în fieful ocupantei locului 3, Știința Bacău, una dintre candidatele la promovarea în Liga Națională. Gazdele s-au impus cu 35-27, după ce la pauză au condus cu 20-15. „Am pierdut la o diferență de opt goluri, dar nu a fost un joc rău. Am evoluat în deplasare, în fața unei echipe puternice, și am făcut-o destul de bine, mai ales în repriza a doua, când ne-am intrat în ritm”, a spus antrenorul Eden Hairi. Pentru HC Farul au marcat: Loghin 7 goluri, Tudorancea 6, Savu 4, Cîrchea 3, C. Ion 3, Stankovici 2, Militaru 1, Cristolovean 1.

Constănțenii au revenit acasă în cursul serii de vineri, urmând să continue antrenamentele în Sala Sporturilor în vederea debutului oficial în acest an, programat pe 7 februarie, când se vor duela cu HC Dobrogea Sud, în prima etapă a returului. „Ne-am dori să mai disputăm un meci amical la finalul săptămânii viitoare, dar nu am găsit încă un adversar”, a explicat Eden Hairi. De luni, la antrenamente se va prezenta și interul Bozidar Lekovic, care a participat cu naționala Muntenegrului la turneul final al Campionatului European din Polonia.

