HC Farul s-a impus clar la Iași

Aflată în luptă pentru locul 4 în clasamentul Seriei A din Divizia A la handbal masculin, formația HC Farul Constanța a obținut, duminică, o victorie importantă în fieful uneia dintre contracandidate, Poli Unistil Iași, cu scorul de 38-31, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a. Constănțenii au primit o replică puternică în prima repriză, când cele două echipe s-au succedat la conducere pe tabela de marcaj, dar au reușit să intre în avantaj la cabine, 17-16. După pauză, formația pregătită de Eden Hairi a dominat clar jocul și s-a distanțat decisiv, tehnicianul grupării de pe litoral permițându-și în final să ruleze întreg lotul. „În prima repriză, nu am reușit să ne distanțăm, dar am revenit de la vestiare mai proaspeți și am luat rapid un avantaj consistent. Pe parcursul reprizei secunde am putut să facem mai multe schimbări, am odihnit titularii și am introdus toți jucătorii din lot. Este o victorie meritată și un cadou pentru Vladimir Stankovic, care a împlinit 23 de ani”, a declarat antrenorul Eden Hairi.

Grație acestui succes, HC Farul și-a consolidat poziția în clasament și are șanse mari la clasarea pe locul 4, chiar dacă principala contracandidată, HC Buzău 2012, a obținut un succes neașteptat cu CSU Suceava. „Buzoienii s-au mobilizat și au învins surprinzător pe CSU Suceava, dar, chiar și așa, avem șanse mari să urcăm încă o poziție în clasament. Stăm mai bine la rezultatele din meciurile directe, iar programul ne avantajează, pentru că HC Buzău 2012 are două partide foarte dificile, cu HC Dobrogea Sud Constanța și Știința Bacău. Noi îi întâlnim pe suceveni pe teren propriu și, cu aportul publicului, putem obține victoria. Locul 4 ar însemna mult pentru noi, ținând cont că este primul sezon din istoria clubului”, a explicat Hairi.

Tot duminică s-au disputat și meciurile CSU Târgoviște - CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 36-35 și HC Buzău - CSU Suceava 27-25. Celelalte partide din etapei a 22-a sunt programate miercuri - ora 12.30: CSM Bucureşti II - GSIP Moreni; ora 14.00: ACS Atletico Alexandria - HC Dobrogea Sud Constanţa; ora 15.00: Cimentul Bicaz - Ştiinţa Municipal Bacău. LPS Piatra Neamţ stă.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 60 de puncte din 20 jocuri (golaveraj: 856-451), 2. CSU Suceava 47p/20j (716-423), 3. Ştiinţa Municipal Bacău 47p/19j (655-417), 4. HC Buzău 43p/20j (584-490), 5. HC FARUL CONSTANŢA 40p/20j (608-507), 6. Poli Unistil Iaşi 36p/20j (581-478), 7. ACS Atletico Alexandria 27p/18j (493-518), 8. LPS Piatra Neamţ 18p/20j (396-553), 9. CSU Târgovişte 15p/18j (457-684), 10. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 15p/21j (487-730), 11. CSM Bucureşti II 5p/19j (311-366), 12. GSIP Moreni 0p/19j (456-751), 13. Cimentul Bicaz -2p/19j (372-594). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

