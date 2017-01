Hitul ”We Are the World” a împlinit 30 de ani

Hitul ”We Are the World”, care a reunit zeci de legende ale muzicii, precum Michael Jackson, Ray Charles, Lionel Ritchie, Stevie Wonder și Bruce Springsteen, în scopul strângerii de fonduri pentru a lupta împotriva sărăciei din Africa, a împlinit 30 de ani. În urma galei American Music Awards, artiștii s-au strâns la studiourile A&M Recording Studio din Hollywood, la 28 ianuarie 1985, sub conducerea producătorului Quincy Jones. Vedetele au înregistrat aici piesa ”We Are the World”, scrisă de Lionel Richie și Michael Jackson, lansată în martie același an și care a devenit cel mai profitabil cântec din istoria muzicală. La înregistrare au mai participat, între alții, Diana Ross, Paul Simon, Cyndi Lauper și Tina Turner, iar legenda spune că mulți dintre ei au venit la studio fără să cunoască melodia. În videoclip, artiștii interpretează piesa în stilul lor personal și își îmbină vocile într-un mare cor la final. ”Este un cântec care va dura veșnic. Îți garantez că, dacă pleci azi în oricare colț al planetei și începi să fredonezi primele note, lumea va recunoaște imediat cântecul”, a declarat Quincy Jones ziarului ”USA Today”. Cântecul s-a vândut în peste 20 de milioane de discuri și a strâns 75 de milioane de dolari pentru lupta împotriva sărăciei pe continentul african prin organizația USA for Africa, prezentă și azi pe continentul african, unde participă la acțiunile de stăvilire a virusului Ebola în Sierra Leone și Liberia.