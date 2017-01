Ibrahimovic, dorit la Manchester United ca jucător și ca secund al lui Mourinho

Fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain, suedezul Zlatan Ibrahimovic, va ajunge alături de Jose Mourinho la Manchester United, însă nu doar ca jucător, ci și ca asistent al portughezului, care nu l-ar mai dori pe Ryan Giggs în staff-ul echipei engleze, anunţă „Sportsbladet“. Aflat la final de contract, Zlatan Ibrahimovic s-a despărţit de PSG, iar presa internaţională a lansat tot felul de variante în încercarea de a afla viitoarea echipă a suedezului. Scenariul cel mai frecvent pomenit, trecerea lui Zlatan la United, pare să prindă tot mai mult contur pe zi ce trece. Englezii scriu că Ibrahimovic a ajuns la un acord cu gruparea de pe „Old Trafford” şi i se va alătura lui Jose Mourinho. Jurnaliştii suedezi de la „Sportsbladet“ merg mai departe şi vin cu o variantă inedită: Zlatan va veni la United, fără discuţie, însă nu doar ca jucător, ci și ca antrenor. Suedezii scriu că Ibrahimovic va deveni secundul lui Mourinho la Manchester.

Ideea lansată de nordici nu pare chiar atât de fantasmagorică. Ibra a ajuns la 34 de ani, are deja o carieră impresionantă în spate, nu mai trebuie să demonstreze nimic ca jucător şi ar putea accepta un rol de secund sub comanda lui Mourinho pentru a face primii paşi în cariera de antrenor. De asemenea, presa engleză a scris că Ryan Giggs nu este pe placul lui „The Special One”, iar fostul star al lui United va fi îndepărtat de la club odată cu venirea portughezului.

IBRAHIMOVIC, LA DESPĂRȚIREA DE PSG: „AM VENIT, AM VĂZUT, AM CUCERIT”

„Am venit, am văzut, am cucerit”, a afirmat atacantul suedez după ultimul său meci în tricoul lui PSG, finala Cupei Franței, câștigată cu scorul de 4-2 în fața lui Olympique Marseille, sâmbătă seară, pe Stade de France. „A fost o aventură formidabilă pentru mine, mai ales când se știe cum stăteau lucrurile atunci când am venit și cum sunt ele astăzi. Deci, iată, mi-am îndeplinit misiunea. Nu am învățat limba franceză, dar am câștigat totul. Am venit, am văzut, am cucerit”, a declarat Ibrahimovic pentru postul de televiziune France 2.

Starul suedez, în vârstă de 34 de ani, a disputat cu această ocazie al 180-lea său meci pentru PSG, cucerind al 12-lea trofeu național cu gruparea din Hexagon (4 campionate, 2 Cupe, 3 Cupe ale Ligii și 3 Supercupe). El a înscris în total 156 de goluri în tricoul grupării din capitala Franței, în toate competițiile, fiind cel mai bun marcator din istoria clubului Paris Saint-Germain.

În finala cu Marseille, Ibrahimovic a reușit să puncteze de două ori: prima oară din penalty, imediat după pauză (min. 47), iar apoi în minutul 82. El a părăsit terenul de joc în minutul 90, fiind ovaționat îndelung de fanii lui PSG. Săptămâna trecută, „Ibracadabra” și-a anunțat plecarea de la PSG, printr-un mesaj pe Twitter, în stilul său inimitabil: „Am venit ca un rege, plec ca o legendă”.

Viitoarea destinație a atacantului suedez pare să fie campionatul Angliei, unde ar putea lucra din nou sub comanda antrenorului Jose Mourinho, la echipa Manchester United. Mourinho a urmărit din tribună finala Cupei Angliei de sâmbătă şi, conform jurnaliştilor britanici, antrenorul portughez va ajunge marţi la Manchester pentru a stabili toate detaliile viitorului contract.

HIGUAIN, PRIMA ŢINTĂ A LUI PSG DUPĂ PLECAREA LUI IBRAHIMOVIC

PSG a început deja căutările pentru un nou atacant de clasă şi cel mai aproape de o venire la Paris este Gonzalo Higuain. Potrivit „Le Parisien“, oficialii lui PSG au demarat deja discuţiile cu Napoli şi Higuain pentru o trecere a argentinianului în Ligue 1. Nicola Higuain, fratele atacantului şi agentul acestuia, s-a aflat în weekend-ul trecut în Franţa pentru a intermedia transferul, ce s-ar ridica la 60 de milioane de euro.

Nu este pentru prima dată când PSG încearcă să-l aducă pe Higuain. Francezii au vrut să-l transfere şi în 2012, dar jucătorul în vârstă de 28 de ani a preferat să rămână la Real Madrid. Peste doar două luni de la acea tentativă, PSG l-a achiziţionat pe Ibrahimovic. În acest moment, de serviciile lui Higuain se interesează şi cluburile importante din Premier League, respectiv Manchester United, Arsenal Londra şi Chelsea Londra.