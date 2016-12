În ciuda eșecului, CVM Tomis a ieșit de pe teren cu fruntea sus

Fanii voleiului constănțean care au lipsit marți seară din Sala Sporturilor, de la partida CVM Tomis - Asseco Resovia Rzeszow, au ce regreta! Disputa dintre campioanele României și Poloniei, contând pentru etapa a doua din Grupa G a Ligii Campionilor, a fost plină de faze frumoase, iar la spectacolul voleibalistic a contribuit și echipa noastră, chiar dacă pe teren polonezii au fost superiori și au învins cu 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).

În ciuda problemelor de efectiv, care l-au împiedicat pe antrenorul Martin Stoev să poată face schimbări în sextetul de start, Tomis a ținut bine pasul cu finalista de anul trecut a Ligii Campionilor. Resovia a venit la Constanța cu cel mai bun lot pe care îl poate utiliza (americanul Jaeschke, germanul Schöps și Nowakowski, campion mondial anul trecut, sunt accidentați), iar antrenorul Andrzej Kowal a jucat contra Tomisului cu cea mai bună formulă de echipă posibilă. De la Asseco nu au lipsit campionii mondiali Drzyzga și Wojtaszek, campionul european Lyneel, care a debutat în acest meci pentru polonezi pentru că abia s-a integrat în echipă (transferat în vară, el a fost în pregătire cu naționala Franței pentru Campionatul European, câștigat de „Cocoșii Galici”), dar nici Kurek, marea vedetă a voleiului polonez, care a ratat participarea la Mondialul de anul trecut pentru că era ieșit din formă. „Problemele apărute în jocul nostru se datorează lipsei de antrenamente, pentru că am jucat numai câte două partide oficiale pe săptămână, am avut multe deplasări și prea puține zile pentru pregătire. Și echipa din Constanța este capabilă de evoluții mai bune. Noi am studiat modul cum primesc serviciul extremele adverse și am schimbat mereu direcția serviciilor noastre, pentru a pune cât mai multă presiune. Mă bucur că Lyneel a evoluat bine la prima lui partidă jucată pentru echipa noastră”, a declarat Kowal.

La rândul său, față de meciurile anterioare din acest sezon, Stoev a fost nevoit să joace cu Pavel pe postul de universal, în urma forfaitului lui Yordanov, care și-a reziliat contractul cu echipa constănțeană, și cu Stancu în locul lui Laza, accidentat. De asemenea, canadianul Gotch, deși incomplet refăcut după accidentarea la deget, a fost titularizat în lipsa altor soluții! „Acesta este lotul actual, avem jucători accidentați și cu alte probleme, așa că nu am putut face schimbări. Însă, dacă vom juca și în partidele următoare cum am făcut-o cu Resovia, cu siguranță că viitorul este frumos, cel puțin pentru competițiile interne. Dacă am făcut față unei echipe ca Resovia, finalistă a Ligii Campionilor, putem să învingem orice echipă din campionatul României”, a afirmat antrenorul principal al Tomisului.

Citește și:

CVM Tomis a pierdut clar duelul cu Resovia

Resovia vine la Constanța după o înfrângere în campionat

CVM Tomis a obținut numai un punct în Belgia