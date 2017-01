Italia, terorizată de un nou seism: zeci de răniți, clădiri distruse

13:14:39 / 31 Octombrie 2016

UNDE ESTE CREDINTZA NOASTRA / TUTUROR ?

Sa se faca rugaciuni / slujbe in toate bisericile si manastirile de aici si de pretutindeni, pentru fratzii nostri intru Hristos . Sa se termine cu sarbatorirea hallweinului cel dracesc si altora asemena acestora, care nu au nimic in comun cu : binele, iubirea si nadejdea-n DUMNEZEU ! Sunt inmarmurit de la atatea nenorociri si necazuri cate se petrec in jurul nostru si noi, nu facem nimic, facem tot mai multe rele, si-l suparam pe DUMNEZEU, CREATORUL nostru / tuturor !