Legea salarizării unitare a fost adoptată de Senat, prima Cameră sesizată

În mod surprinzător, parlamentarii s-au mișcat destul de repede în ceea ce privește Legea salarizării unitare. Fără dezbateri prea lungi și sterile, senatorii au adoptat, marți, actul normativ, exact în forma pe care au primit-o. Este primul pas spre intrarea în vigoare a legii, urmând ca actul normativ să fie trimis către Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt în acest caz. Proiectul de lege a fost adoptat cu 85 de voturi „pentru”, 12 abțineri și 10 voturi „împotrivă”. „Parlamentul României a adoptat programul de guvernare care prevede o nouă lege a salarizării, care prevede creșteri în medie de 56% ale salariilor și o anvelopă în plus de 32 de miliarde în patru ani. Legea era necesară pentru corectarea disfuncționalităților din sistemul de salarizare care presupun: nu întotdeauna conducătorul instituțiilor are și cel mai mare salariu. În baza de jos a piramidei, salariile sunt foarte mici, iar în vârf - foarte mari. În acest sens, noua lege prevede următoarele: o diferență între administrația centrală, cea teritorială și locală, cu salariul cel mai mare pentru conducătorul de instituție, corectarea disfuncționalităților salariale pe principiul „la muncă egală, salarii egale”, la care se adaugă vechimea și nivelul studiilor”, a justificat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

SALARIZAREA FUNCȚIONARILOR DIN ADMINISTRAȚIE, PUNCTUL SLAB AL LEGII

Ministrul Muncii a explicat că singura modificare de structură aprobată în cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate privește salarizarea din administrația publică locală, ca un prim pas al descentralizării. „Urmează ca salariile să fie stabilite în funcție de nomenclator și ierarhie de către consiliile județene și locale prin hotărâri de consilii județene și consilii locale. Atenție, nu de primari sau de către președinții de consilii județene, ci de consilii locale și județene. Impactul bugetar este de 32 de miliarde de lei până în anul 2020, de 43 de miliarde de lei până în anul 2022. Aici nu avem nicio problemă de comunicare cu MFP, așa cum s-a sugerat. Am spus același lucru și noi, și Ministerul de Finanțe, încă de la început”, a mai spus Vasilescu. Culmea este că tocmai această modificare a stârnit reacții virulente din partea sindicaliștilor din administrație, care au amenințat că miercuri, 24 mai, vor opri lucrul, urmând ca săptămâna viitoare să iasă în stradă. „Actuala forță politică aflată la putere sfidează Constituția României, exclude din Legea salarizării categoria administrației publice locale, sfidează legea privind statutul funcționarilor publici, care prevede că salarizarea se face prin lege, nu prin decizii ale Consiliului Local sau Județean. Cu toate că am încercat să corectăm aceste derapaje, mesajul nostru e că, fără proteste, nu se poate corecta această lege. Suntem nemulțumiți de faptul că nu a fost introdusă o grilă de salarizare pentru funcționarii din administrația publică”, a declarat președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu.