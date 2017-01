Lukașenko vrea să țină evreii „sub control”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, face noi declarații explozive. Liderul de la Minsk a declarat, miercuri, că toți evreii din Belarus ar trebui plasați sub control, criticându-l în termeni duri pe Iuri Ziser, proprietarul unuia dintre cei importanți furnizori de servicii de internet din această țară. Adresându-i-se lui Semion Șapiro, președintele Comitetului executiv regional Minsk, etnic evreu, Lukașenko a adus critici severe la adresa lui Ziser, proprietarul site-ului TUT.by: „Am fost informat că acest Ziser nu se poartă decent. Cât timp se mai poate lucra așa? V-am rugat încă de acum un an ca toți evreii din Belarus să fie plasați sub control! Nu putem în niciun fel normaliza un om?”. Într-o declarație telefonică pentru postul Radio Svoboda, Iuri Ziser și-a exprimat surprinderea în legătură cu acest atac la adresa etniei sale. „Am fost surprins. Nu îmi pot imagina cum poți să controlezi toți evreii. La urma urmei, ei nu reprezintă o organizație. În genere, cum poți controla o etnie? Sunt zeci de mii de evrei în Belarus”, a afirmat el. „Noi, desigur, ascultăm punctele de vedere ale acestor persoane. Dar luăm deciziile în mod independent, pe baza politicii noastre editoriale”, a mai spus Ziser. Lukașenko a mai făcut declarații antisemite și în trecut, potrivit aceluiași post de radio. În 2007, președintele belarus a făcut obiectul unor critici din partea Israelului după ce numise orașul Bobruisk (estul Belarus) „o cocină” și a spus că această stare de degradare a orașului poate fi explicată prin faptul că acolo trăiesc mulți evrei.