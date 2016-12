Lynn Howells a semnat un nou contract pe doi ani

Galezul Lynn Howells şi-a prelungit pentru încă doi ani contractul cu Federaţia Română de Rugby, iar după această perioadă vrea să continue într-o funcţie de consilier. Howells a preluat naţionala României după Cupa Mondială din 2011, iar contractul său expira la finalul competiţiei din Anglia, aflată în plină desfășurare. „Am semnat pentru alţi doi ani. Am rezolvat problema în ultimele două zile. Sunt bucuros pentru mine, dar şi fericit că pot duce România la nivelul următor, va fi interesant”, a precizat Howells.

El a fost secundul lui Graham Henry la naţionala Ţării Galilor, în timpul Cupei Mondiale din 1999, și speră să califice România automat la ediţia din Japonia, din 2019, obţinând victorii cu echipele Canadei şi Italiei. „Dacă obţinem două victorii, asta înseamnă calificare directă la Cupa Mondială din 2019. Am avea patru ani de progres şi am dezvolta echipa... ar fi un lucru minunat. Asta vreau să las moştenire. Apoi aş vrea să fiu consilier, ar fi cea mai bună cale de a-mi încheia cariera”, a declarat Howells. Căpitanul naționalei României, Mihai Macovei, a lăudat contribuția lui Howells la jocul „Stejarilor”. „Am devenit o echipă mai disciplinată cu el ca antrenor. Aduce un plus echipei”, spune Macovei despre Howells.

Marți, de la ora 18.45, la Leicester, România va întâlni selecționata Canadei, iar duminică, la Exeter, tricolorii vor juca ultimul meci din Grupa D, împotriva Italiei. „Vor fi semifinala şi finala noastre. Scopul nostru a fost să jucăm bine contra echipelor mai puternice şi apoi să ne calificăm la Cupa Mondială câştigând aceste ultime două partide”, a afirmat Howells despre meciurile României contra Canadei şi Italiei.

PROBLEME PENTRU NAȚIONALA ITALIEI

Pilierul italian Martin Castrogiovanni are o tumoare la spate, aceasta fiind descoperită după ce el nu a putut evolua în meciul cu Irlanda. „A avut probleme la nervul sciatic, iar medicii i-au găsit o tumoare la a cincea vertebră. Suntem convinşi că este benignă”, a declarat managerul echipei Italiei, Luigi Troiani, care a precizat că jucătorul se va opera la Milano. Într-un mesaj postat pe Facebook, Castrogiovanni a anunţat că este sigur că va reveni curând în competiţii: „Sunt dezamăgit că nu mai pot juca după luni de pregătire. Pentru prima oară, sănătatea primează în faţa echipei. Fiţi sigur că ne vom revedea curând”. Pe lângă Castrogiovanni, nici un alt pilier, Michele Rizzo, nu va evolua în meciul cu România, după ce a suferit o entorsă la genunchiul stâng, cei doi fiind înlocuiți de selecţionerul Jacques Brunel cu Alberto de Marchi şi Andrea Lovotti. De Marchi are 29 de ani și 28 de selecții, în timp ce Lovotti (26 de ani) nu a evoluat până acum pentru națională. Nici Gonzalo Garcia, accidentat la coapsa stângă, nu va mai juca la competiţia din Anglia, însă el nu a fost înlocuit. Numărul jucătorilor care au declarat forfait de la începutul Cupei Mondiale a ajuns la 19.

JAPONIA A STABILIT UN NOU RECORD DE AUDIENȚĂ TV PENTRU UN MECI DE RUGBY

Japonia a stabilit un nou record de audiență TV pentru un meci de rugby, cu 25 de milioane de telespectatori, la victoria echipei nipone în fața selecționatei din Samoa, scor 26-5. Chiar dacă Japonia nu este considerată o țară a sportului cu balonul oval, circa 20 la sută din întreaga populație a urmărit meciul disputat sâmbătă. Cu Samoa, japonezii au obținut a doua lor victorie în competiție, după surpriza produsă la debut, în fața Africii de Sud (34-32). Fostul record de audiență la un meci de rugby era deținut de Franța, cu 20,7 milioane de telespectatori, la semifinala Cupei Mondiale din 2007, pierdută în fața Angliei (9-14), competiția fiind organizată în Hexagon. Japonia urmează să găzduiască ediția din 2019 a Cupei Mondiale de rugby.

FIJIANUL SAULO, SUSPENDAT 10 SĂPTĂMÂNI

Comisia de Disciplină a World Rugby, forul care organizează Cupa Mondială, l-a suspendat pentru 10 săptămâni pe pilierul fijian Manasa Saulo, care evoluează în România, la Timișoara Saracens, după ce jucătorul l-a călcat pe cap pe galezul Luke Charteris, joi, la Cardiff, într-un meci din Grupa A pierdut de Fiji cu 13-23. Este cea mai severă sancțiune pronunțată împotriva unui jucător, de la debutul Cupei Mondiale 2015. Potrivit World Rugby, această infracțiune este considerată drept „cea mai periculoasă”, iar arbitrul judecător australian Adam Casselden ceruse o pedeapsă mult mai grea, o suspendare de patru luni. „Totuși, noi am ținut cont de circumstanțe atenuante, cum ar fi faptul că el este nou în echipă, absența problemelor de disciplină până acum în teren și în afara lui și faptul că jucătorul și-a exprimat regretele. Și de aceea, el a fost suspendat pentru 10 săptămâni”, precizează World Rugby. Saulo nu va rata decât un singur meci la acest Mondial, cel de marți dintre Fiji și Uruguay, însă el nu va mai putea să joace decât după 17 ianuarie 2016. Charteris este bine și poate juca în ultimul meci al Țării Galilor din faza grupelor, cel cu Australia, programat sâmbătă. Manasa Saulo (27 de selecții în naționala Fiji, din 2012) joacă la Timișoara Saracens din 2014.

MARADONA ESTE FAN AL RUGBY-ULUI!

Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona, prezent duminică, la Leicester, la victoria obținută de Argentina în fața naționalei din Tonga (45-16), a promis că va asista și la semifinale, dacă țara sa va obține calificarea. „A venit în vestiare după meci. Nu știam că se află acolo. Mi-a făcut semn din tribune că va coborî și a venit la noi. Ne-a promis că va veni să ne vadă, dacă vom ajunge în semifinale. El a ridicat mult ștacheta, iar noi sperăm să-l determinăm să revină”, a anunțat căpitanul „pumelor”, Agustin Creevy, talonerul Argentinei. „Pentru mine, el este în continuare cel mai bun, cel mai bun din toată istoria. A fost o surpriză frumoasă să vină să ne viziteze. I-am oferit trei tricouri, cu numărul 9 (n.r. - al lui Landajo), numărul 10 (n.r. - Sanchez) și numărul 2 (n.r. - Creevy). Iar el ne-a oferit câte trei fiecăruia dintre noi”, a mai spus Creevy.

