Matt LeBlanc revine pe micile ecrane

Fostul star al celebrului serial „Friends / Prietenii tăi”, Matt LeBlanc va reveni pe micile ecrane, după o absenţă de patru ani, şi se va interpreta pe sine într-un show de comedie despre industria de televiziune. Actorul, în vârstă de 42 de ani, devenit celebru graţie rolului Joey Tribbiani, va juca propriul rol în noul serial „Episodes”, conform reprezentanţilor companiei Showtime. Serialul, coprodus de postul britanic BBC Two, are ca subiect o comedie britanică de succes, care devine sitcom american. În această producţie, Matt LeBlanc va juca rolul principal în locul unui actor britanic. „Sunt foarte încântat că am obţinut acest rol. Dacă altcineva ar fi obţinut rolul lui Matt LeBlanc, aş fi fost devastat”, a afirmă actorul. Show-ul va avea premiera în 2010.

Matt LeBlanc a jucat timp de zece ani în serialul „Friends / Prietenii tăi”, câştigând şase nominalizări la premiile Emmy şi Globul de Aur pentru rolul Joey Tribbiani. Totodată, Matt LeBlanc a jucat şi în serialul de televiziune „Joey”, în care acelaşi personaj apare făcînd tranziţia între New York şi Hollywood.