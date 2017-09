Maxime de 33 de grade C, la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 33 de grade C la Constanța, în următoarele 3 zile. Astfel, miercuri, 13 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 15 și 19 grade C; cerul va fi parțial noros. Joi, 14 septembrie, vremea se anunță la fel de călduroasă; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 15 și 20 de grade C. Vineri, 15 septembrie, maximele vor urca până la 33 de grade C, la Constanța, potrivit meteorologilor, iar minimele vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade C; în această zi va fi mult soare. Vom reveni cu eventualele modificări.