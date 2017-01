Memoriul universitarilor de la Teologie adresat rectorului UOC

09:15:22 / 25 Octombrie 2016

OVIDIUS

Aveti intru-totul dreptate, sindicatul nu exista decat pe hartie!In rest nu se vede nimic.In afara de faptul ca domnul JEFLEA impreuna cu cei 2 3 vicepresedinti si cu peride se mai perinda pe la biroul din piata chiliei diminetile la cafea (cafeaua din banii nostrii bineinteles) ca doar domnul are protocol, in rest zero barat! DOMNULE JEFLEA vrem sa va vedem implicat in rezolvarea actualelor probleme!Ca de altfel, in senat propuneti fel si fel de chestii nefolositoare!probabil va sunt date de catre Rugina pe hartiuta ca altfel nu ne explicam de unde atata nepasare! RUSINEE SINDICATULUI LUI JEFLEA