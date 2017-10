„Never Let You Go“, nou sigle din laboratoarele Diamond Records

Diamond Records (music and video creation studio) revine în atenţia publicului cu un nou proiect muzical, lansând single-ul numit "Never Let You Go". Creatorul acestei melodii este şi interpretul ei şi se numeşte Kadar Corneliu, „un artist cu multă experienţă în acest frumos domeniu: creaţie muzicală, chitarist, pianist. Melodia reflectă o poveste de dragoste, în stilul pop-rock şi este compusă chiar de Corneliu, în colaborare cu John Diamond, inginer de sunet în studioul Diamond Records”, potrivit crazyradio.ro.

Videoclipul a fost filmat în mare parte pe meleaguri româneşti, mai exact pe Dunăre, pe insula Păcuiul lui Soare, un loc sălbatic, rupt de civilizaţie, cu vestigii din perioada Imperiului Roman. Această filmare a avut loc la iniţiativa lui John Diamond, responsabil de filmări, montaj şi editare a clipului. Videoclipul poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=FFFVfDOCUzY