Pandurii Tg. Jiu a decis campioana: Astra Giurgiu

Sărbătoarea a început de Paşte la Giurgiu, Astra devenind, duminică seară, campioana României la fotbal, în urma remizei din întâlnirea FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu, scor 1-1 (G. Enache 66 / Hora 60). Luni seară, partida cu Dinamo Bucureşti va fi doar una de palmares pentru Astra, iar trupa lui Marius Şumudică va primi în faţa propriilor suporteri tricourile şi medaliile de campioni, trofeul urmând să ajungă în premieră în vitrina cu trofee a clubului Astra Giurgiu.

Luni se vor disputa ultimele două jocuri ale etapei - ora 18.00: FC Viitorul - ASA Tg. Mureș, ora 20.30: Astra Giurgiu - Dinamo București. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament play-off: 1. Astra 45p (golaveraj: 16-5), 2. FCSB 40p (14-7), 3. Pandurii 36p (10-7), 4. Dinamo 35p (7-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-17), 6. ASA 22p (6-14).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.

CRAIOVA CONTINUĂ LUPTA PENTRU UEL

Duminică, în ultimul meci din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, CS Universitatea Craiova a învins-o pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Al. Băluţă 17, A. Ivan 23), pe Concordia Chiajna. În urma acestui succes, oltenii continuă duelul cu CSMS Iaşi pentru ocuparea locului 7, cel care permite prezenţa în preliminariile UEFA Europa League.

Celelelta rezultate ale etapei - vineri: FC Botoșani - FC Voluntari 4-2 (Vaşvari 14-pen., Cabrera 32, 75, Matulevicius 59 / Ştefănescu 44, Pancu 78-pen.); sâmbătă: CSMS Iași - Petrolul Ploiești 1-0 (Piccioni 68), CFR Cluj-Napoca - ACS Poli Timișoara 5-1 (Nouvier 44, Juan Carlos 51, Cr. Bud 66, Beleck 74, Cr. Lopez 90+3 / D. Goga 53).

Clasament play-out: 1. Craiova 32p (golaveraj: 11-7), 2. Iaşi 32p (7-5), 3. CFR 30p (18-5), 4. Botoşani 27p (17-15), 5. Concordia 24p (11-8), 6. Voluntari 22p (9-15), 7. ACS Poli 19p (7-19), 8. Petrolul 12p (5-11).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.