Perchezitii DNA la un trust de presă

Procurorii DNA fac in aceasta dimineata perchezitii la firma Cancan TV SRL, in zona Baneasa, si la mai multe cabinete de avocatura. Politicieni si patroni de presa ar fi implicati in trafic de influenta si spalare de bani, sustin surse judiciare. La aceasta ora au loc peste 20 de perchezitii.Faptele de trafic de influență și spălare de bani ar fi fost comise în perioada 2011 – 2012.Potrivit surselor citate, dupa perchezitii vor fi adusi la audieri cei implicati in dosarul de coruptie.Potrivit Registrului Comertului, actionarii firmei Cancan TV sunt Orlando Valache (95%) si Radu Calin Prunaru (5%), iar administrator Orlando Valache. Cancan TV produce emisiuni de televiziune cu profil monden.