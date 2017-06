Polițiștii locali i-au bombardat cu acțiuni pe comercianții ilegali

10:23:03 / 19 Mai 2017

Sistemul este prost!

De fapt, sistemul este prost. Inainte, micii producatori din jurul Constantei, cei care vindeau cateva legaturi de verdeata sau o galeata de rosii din gradina, plateau o taxa pe zi pentru ca vindeau in piata. Acum li se cere sa-si faca certificat de producator, sa dea tot felul de declaratii la fisc si evident ca Mosul sau babuta care venea sa vanda la piata o zi pe saptamana, acum nu mai vine deloc. In schimb, vand marfa bronzatilor care se joaca de-a ascunselea cu politia. Rezultatul este ca pietele sunt goale, marfurile sunt scumpe si stau cu zilele pe tarabe. Ne-am saturat sa nu avem legume proaspete si ieftine. Cerem Primariei sa instituie un sistem de plata zilnic fara zeci de formalitati, astfel incat micii producatori sa fie stimulati sa vina in piata si nu alungati!