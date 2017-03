Președintele PNL Constanța se alege fără cvorum

O mare de oameni era așteptată vineri, 31 martie, la Casa de Cultură pentru alegerea conducerii Organizației Municipale Constanța: un președinte, doi prim-vicepreședinti, opt vicepreședinți, un trezorier și 15 membri. În principiu, pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Constanța a PNL s-au înregistrat trei candidați: unul - George Muhscină - susținut de o tabără, cea a președintelui organizației județene, Gheorghe Dragomir, iar ceilalți doi, Sorina Tușa și Hira Stere, susținuți de tabăra senatorului Vergil Chițac, președintele interimar al organizației municipale Constanța a PNL. Spunem în principiu deoarece candidații susținuți de Vergil Chițac, Sorina Tușa și Hira Stere, au boicotat alegerile și nu au participat la ședință, supărați fiind că scrutinul, spun ei, nu se desfășoară într-un cadru legal.

Alegerea noii conduceri a Organizației Municipale Constanța a PNL a debutat cu stângul pentru că, din cei 700 de delegați, la ședință s-au prezentat doar 320, cu 33 mai puțini decât ar fi fost necesar pentru asigurarea cvorumului ședinței ordinare. În aceste condiții, după o pauză de câteva minute, Comitetul de Coordonare Local s-a reunit, dar în ședință extraordinară. Prezent la ședință, liderul liberalilor din județul Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat: „E adevărat, avem multe organizații cu astfel de conduceri interimare, dar astăzi și nu numai astăzi, într-o perioadă foarte scurtă de timp, vom face alegeri în aproape toate organizațiile. Sunt câteva care nu sunt pregătite, dar vom fi pregătiți pentru conferința județeană din 27 aprilie. Toate hotărârile luate, deciziile date sunt în conformitate cu statutul partidului, cu regulamentul PNL și luate cu vot în Biroul Politic Județean și în Comisia de Organizare a Alegerilor. Corespondența cu organizațiile, în special cu cea municipală, s-a făcut în scris, cu adrese de înaintare, cu înștiințări ale președintelui interimar și votul dat pentru ziua de astăzi a avut loc în BPJ din 19 martie, la care au participat inclusiv președintele Raluca Turcan și secretarul general Cristian Bușoi. Până la acea dată, organizația municipală nu a fost capabilă să înainteze o propunere pentru această adunare generală... Acest birou interimar de ceva vreme nu mai lucrează în concordanță cu regulamentul și statutul partidului. În 3 martie anul trecut, am convenit în BPJ, prin vot, să constituim un nou birou la municipiu, compus din 30 de membri: s-a convenit atunci pentru alegerile locale - 10 din vechiul PNL, 10 din fostul PDL și 10 înscriși atunci din societatea civilă. Primii 20 au fost votați, s-au stabilit un trezorier, un secretar al organizației. În următoarea ședință ar fi trebuit să vină domnul președinte interimar (Chițac) cu cei 10 din societatea civilă. Acești 10 nu au mai venit niciodată. Au fost propuși, unii au și muncit, dar vot să se dea în BPJ nu a mai existat. De ce? Nu știu, cei mai mulți au și plecat. Nici ceilalți nu au rămas. Nici trezorierul, nici secretarul. Au fost nominalizați în interiorul organizației, fără vot și fără validare în BPJ, cel care le dă puterea executivă. Neplăcută situația. În calitate de președinte al filialei, nu este ușor să fii bombardat zilnic cu mesaje și să fii acuzat pe nedrept... și să vii să susții lucruri care nu sunt adevărate, care nu sunt statutare, conform cu regulamentul partidului... nu am să răspund cu aceeași monedă, nu mă caracterizează și nu întorc vorbele în același mod. Nu pot decât să îmi exprim regretul pentru un asemenea comportament și îmi cer scuze în fața dumneavoastră, pentru că s-a invocat faptul că am adus oameni noi. Din păcate, prea puțini oameni noi în ultima vreme, mi-aș fi dorit să fie mai mulți, aceia despre care se vorbea tot mai mult în ultima vreme și care vor umple sediile noastre... dar măcar pe aceia pe care încă îi mai avem în evidențele noastre să îi păstrăm, pentru că, pe vremea când alții nici nu știau unde este sediul PNL, acei oameni au reconstruit PNL! Așa mic, amărât, care încet-încet a crescut și care a reușit să dea un Guvern, un președinte al României și nu mult a lipsit să dea și un președinte la Consiliul Județean. Poate de aceea nu mai sunt astăzi printre noi, cu excepția perioadei USL, și atunci fracționat, pentru că am fost obligați să participăm și nu înseamnă că ne-am și înțeles, ba din contră - am fost printre filialele care ne-am așezat la masă la București să putem discuta și după patru ore de discuții și de certuri ne-am ridicat și nu ne-am înțeles cu PSD! Suntem una dintre puținele organizații care am făcut acest lucru! În fața conducerii de atunci a PNL și PSD! Nu a fost niciun blat, nu am agreat acest mod de a lucra și nici nu recomand acest mod de lucru... dar, dacă nu spuneau asta, spuneau altceva sau ceva care să fie pentru a dispărea o parte din cei care ne puteam opune unei transformări. Deși nu este cvorum, putem continua lucrările în ședință extraordinară. Așa scrie în statutul partidului, așa facem și noi“.

Potrivit ultimelor informații, George Muhscină a fost ales, cu 301 voturi „pentru“, noul președinte al Organizației Municipale Constanța a PNL. Contracandidații săi Sorina Tușa și Hira Stere au luat 8, respectiv 7 voturi.