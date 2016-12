Primăria Mangalia - ajutor pentru un rănit în incendiul de la „Colectiv“

Consiliul Local Mangalia a aprobat, marţi, acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10.000 de lei pentru Andrei Trifu, rănit în incendiul de la clubul „Colectiv“. „Este un locuitor al oraşului nostru şi am considerat normal să fim alături de el şi familia lui după clipele de groază prin care a trecut”, a declarat primarul Radu Cristian. Scafandrul militar Andrei Trifu este acum internat la Spitalul „Bagdasar-Arseni“ din Capitală. În urmă cu aproape două săptămâni, el a vorbit în fața presei despre coșmarul prin care a trecut. „În momentul în care a izbucnit incendiul, a fost o stare de hipnoză generală, lumea a paralizat pentru câteva secunde. Nimeni nu se aştepta la acest fenomen. În momentul acela de hipnoză generală, eu am reuşit să îmi fac loc spre ieşire. Am văzut că focul ia amploare şi, din pregătirea mea de 25 de ani de armată, mi-am dat seama că ceva este în neregulă şi atunci am căutat modul prin care să îmi salvez în primul rând mie viaţa. Înainte să fac chestia aceasta, am strigat la toată lumea să se lase cât mai jos posibil. Am încercat să induc oamenilor o umbră de reacţie, să se salveze cât mai mulţi. Spre ieşire s-a creat o busculadă, cei mai nepregătiţi au început să tragă de cei din faţă să îşi facă loc ei să iasă. Până la ieşire, am reuşit să îmi menţin respiraţia aproximativ un minut şi jumătate. Cu ochii închişi m-am târât pe coate şi genunchi, exact cum am învăţat în armată. Lucrul acesta m-a salvat, mi-a salvat căile respiratorii”, a povestit Trifu.

În altă ordine de idei, tot consilierii locali s-au opus contractării unui împrumut de la Guvern, destinat proiectelor de infrastructură din localitate şi co-finanţării proiectelor europene. „Este trist că unii politicieni din Mangalia au intrat deja în campanie electorală şi sacrifică proiectele comunităţii şi dezvoltarea oraşului pentru interesul de partid”, a afirmat edilul, la finalul şedinţei. El a precizat că împrumutul, aproximativ 22 de milioane de lei, ar fi fost folosit în special pentru finalizarea proiectelor europene în curs de implementare în municipiul Mangalia. „Guvernul acordă acest tip de ajutor pentru mai multe localități din țară, unde se derulează proiecte cu finanțare UE. Banii se returnează imediat după decontarea cheltuielilor de către instituțiile europene”, a mai precizat edilul.