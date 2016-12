Primii pași ai noului Guvern irită funcționarii publici

În ciuda protestelor repetate din acest an, doleanțele angajaților din administrația publică de a avea salarii decente nu prea au fost luate în seamă de autoritățile centrale. Cel puțin așa considerau mari dimineață sindicaliștii, care anunțau o grevă generală de proporții. De parcă situația de fond nu ar fi fost suficient de tensionată, premierul Dacian Cioloș a întărâtat spiritele, lovindu-i pe funcționari unde îi doare mai tare. Recent au apărut informații potrivit cărora Cioloș ar fi propus amânarea aplicării legii salarizării unitare a funcționarilor publici, care prevedea majorarea veniturilor cu 10%.

„MICII CORUPȚI” Cioloș nu s-a ferit să îi acuze pe angajații din administrația publică de corupție. „În administrația publică sunt oameni care se dedau la mici acte de corupție, să mai ia un ban în loc să furnizeze un serviciu unui cetățean corect. Trebuie să demonstrăm că nu mai merge așa, în sensul că este nevoie de oameni competenți și este nevoie de dispozitive care să nu mai permită corupția”, a spus Cioloș, în urmă cu câteva zile. Premierul a uitat, însă, să precizeze faptul că mai mult de 50% dintre funcționarii publici cu studii superioare lucrează pentru salarii mai mici de 1.200 de lei. Sau că, din cauza deciziilor luate de Guvernul Boc și a condițiilor precare de muncă, multe instituții publice se confruntă cu o lipsă cronică de personal. Or, corupția nu se poate combate punându-i pe oameni să muncească mult pentru salarii mici. De aceeași părere sunt și liderii sindicatelor din care fac parte funcționarii publici. „Dacă premierul crede că suntem corupți, este doar părerea lui și nu are nicio legătură cu realitatea. Culmea, în această perioadă ne pregăteam să intrăm în grevă generală, dar am amânat acțiunea tocmai pentru că s-a schimbat Guvernul. Am vrut să vedem dacă noul Executiv se gândește și la noi și vom primi majorarea salarială de 10% pe care ne-a promis-o Guvernul Ponta. După câte vedem, este posibil să ajungem din nou la grevă”, a spus președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Administrația Publică Constanța, Mirela Carabaș.

SPECIALIȘTII FUG DE ADMINISTRAȚIE Nici primarii nu sunt prea încântați de afirmațiile premierului, în condițiile în care sunt nevoiți în fiecare zi să lucreze cu oameni prost plătiți și demotivați. „Este posibil ca unii funcționari publici să fie corupți, dar acest lucru este cauzat și de veniturile foarte mici. Fără a oferi un salariu direct proporțional cu volumul de muncă și cu responsabilitatea, nu poți să obții performanță”, a spus primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu. El a punctat faptul că lefurile mici îi țin departe pe specialiști de posturile din administrația publică locală. „Am organizat o mulțime de consursuri de angajare pentru diferite posturi, însă nimeni nu s-a prezentat. Profesioniștii preferă să lucreze într-un domeniu diferit de cel în care sunt instruiți decât să se angajeze la o primărie pentru un venit de maximum 1.300 de lei”, a mai explicat Radu. La fel consideră și edilul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, care se plânge că, practic, nu mai are cu cine să lucreze din cauza faptului că oamenii pleacă pe capete din Primărie. Între timp, sindicaliștii din administrație sunt hotărâți să reia protestele, ceea ce va duce, inevitabil, la blocarea instituțiilor publice. Aseară târziu, la câteva ore de la amenințările cu greva funcționarilor, președintele Klaus Iohannis a catadicsit să promulge legea majorărilor salariale din administrație.