Raportul INSEMEX privind incendiul din Colectiv - finalizat

Reprezentanții INSEMEX Petroşani au finalizat raportul privind devastatorul incendiu din clubul Colectiv, în urma căruia 63 de persoane au murit. "Am predat raportul, marţi, celor de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, care îl vor trimite, la rândul lor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La noi, munca e gata. Raportul are peste 500 de pagini, plus anexe, filmări video, experimentele făcute, simulările. A fost tratat cu prioritate acest caz, am lăsat deoparte orice altceva şi ne-am focalizat exclusiv pe acest caz", a declarat George Găman, directorul INSEMEX. Acesta a precizat că nu poate dezvălui concluziile trase de specialiștii instituției.