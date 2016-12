Răspunsul cu privire la decizia Comisiei pentru Comerț din Noua Zeelandă referitoare la medicamentele Nurofen

În urma articolului „Compania care fabrică Nurofen, acuzată de înșelăciune la adresa consumatorilor“, am primit pe adresa redacției un răspuns cu privire la decizia Comisiei pentru Comerț din Noua Zeelandă referitoare la medicamentele Nurofen pentru tratarea durerilor specifice. Astfel: ”Nurofen a luat la cunoștință plângerea depusă de Comisia pentru Comerț din Noua Zeelandă, la Curtea Districtului Auckland, în baza Actului pentru Comerț Echitabil din 1986, cu privire la politica de marketing aplicată medicamentelor destinate tratării durerilor specifice. Menționăm că Nurofen pentru tratarea durerilor specifice are o pondere de mai puțin de 5% din întreg portofoliul Nurofen din Noua Zeelandă. Nurofen Noua Zeelandă a cooperat pe tot parcursul investigației cu Comisia pentru Comerț din Noua Zeelandă. Mai mult, ambalajul medicamentelor Nurofen pentru dureri specifice a fost schimbat, anul acesta, în luna martie, pentru a semnaliza mai clar că aceste medicamente sunt indicate și pentru tratarea altor tipuri de dureri. Cazul de față este unul izolat în Noua Zeelandă și nu este imputabil și altor țări/regiuni în care este comercializat Nurofen. Medicamentele Nurofen din România sunt disponibile în continuare în farmacii. Precizăm că nu toate analgezicele Nurofen au aceeași formulă. Medicamentele Nurofen au la bază peste 10 formule pe bază de ibuprofen, unele dintre ele fiind indicate pentru o calmare mai rapidă a durerii, pentru calmarea durerii severe sau pentru un efect de lungă durată, și sunt obținute în urma unor procese de fabricare distincte. Medicamentele Nurofen comercializate în Noua Zeelandă și destinate tratării diferitelor tipuri de dureri conțin ibuprofen lizinat, o formulă unică în gama Nurofen, care este absorbită mai rapid decât în cazul analgezicelor Nurofen standard. La fel de important, pentru toate medicamentele Nurofen cu aceleași ingrediente, ambalaje, formule și același format, producătorul recomandă același preț de vânzare cu amănuntul. În Noua Zeelandă, lansarea medicamentelor Nurofen cu ambalaje specifice unui anumit tip de durere a fost făcută cu intenția de a ajuta pacienții în alegerea neasistată a medicamentelor, dat fiind că medicamentele fără prescripție medicală (OTC) pot fi cumpărate din magazine ce comercializează bunuri de larg consum, fără a beneficia de sfatul farmacistului. Nurofen nu poate oferi, pentru moment, mai multe detalii legate de acest subiect, întrucât face obiectul unui proces”.

