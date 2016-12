Recep Erdogan regretă că Vladimir Putin nu i-a răspuns la telefon după doborârea avionului

05:06:54 / 27 Noiembrie 2015

stana de batali sau porcarie

Efendi Erdogan,ati cam facut-o de oaie si a iesit o porcarie.Tocmai voi care nu mancati carne de porc.Nu stiu daca se mai poate repara ceva si daca Turcia va mai fi primita curand in UE.Singura sansa de a mai drege busuiocul este sa dati vina pe pilot ca a fost putin cam.... de al jihadistilor ,voi nu ati stiut si el a actionat de capul lui.Si nu va avantajeaza nici inregistrarea cu avertismentul,si nici procedura dde atac al aviatiei .Dupa cate stiu, in lupta aviatorii au un cod de al lor cavaleresc mai ales cand nu sunt in conflict deschis cu acel cineva.Cat despre protectia ca sunteti in NATO,aveti grija ca si asa sunteti copilul obraznic si poate va scapa astia din brate.Curios este faptul ca daca pentru tarile europene sunt anumite limite ale efectivelor si tehnica de lupta pe voi nu va trage nimeni de bracinarul de la salvari si nici nu va ia mustiucul de la narghilea.Si ,grecii chiar se intreaba de ce atita inarmare ,intrebandu-se probabil daca urmeaza un nou Cipru