Reprezentanții Londrei se angajează în dialoguri bilaterale

Premierul britanic Theresa May l-a primit marți la Londra pe Emanuel Macron (foto), candidat de centru la președinția Franței, pentru a discuta despre retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează AFP. La ieșirea din reședința prim-ministrului britanic din Downing Street nr. 10, Macron a declarat în engleză că și-a exprimat "dorința de a ajunge la un Brexit just", protejând totodată interesele francezilor și ale europenilor. Ulterior, la un miting electoral cu circa 1.000 de participanți, candidatul a afirmat că speră să convingă o parte din cei 300.000 de francezi care trăiesc în Regatul Unit să revină în țara lor natală. Macron este primul candidat la președinția Franței primit de Theresa May. Tot marți, la Vilnius, secretarul de stat britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, s-a întâlnit cu prim-ministrul Lituaniei, Saulius Skvernelis, transmite Xinhua. Cei doi oficiali și-au făcut cunoscute unul celuilalt așteptările privind drepturile cetățenilor țărilor lor după Brexit. "Dorim să vedem un aranjament generos în ceea ce privește dreptul lor de a rămâne și tratamentul pe care îl primesc, la fel cum dorim să vedem un tratament generos pentru cetățenii britanici din întreaga Uniune Europeană", a declarat Davis agenției de presă BNS, preluată de Xinhua. Skvernelis s-a arătat preocupat de drepturile celor circa 200.000 de lituanieni care trăiesc în Regatul Unit — un grup mare, raportat la populația sub trei milioane de locuitori a Lituaniei. Ceva mai devreme, el insistase, într-o intervenție la postul de radio național, asupra principiului nediscriminării între cetățenii europeni din Regatul Unit: "Fie că vin din Europa de vest sau de est, pachetul de asigurări sociale trebuie păstrat".

Dialogurile bilaterale ale oficialităților britanice cu reprezentanții altor state membre UE au loc în contextul în care se așteaptă începerea oficială a procedurilor pentru Brexit înainte de de sfârșitul lui martie.