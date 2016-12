Rezultate dramatice la Bacalaureat 2, la Constanța!

După ce au trecut, cu chiu, cu vai, peste probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, mulți dintre tinerii constănțeni au primit o veste proastă odată cu afișarea primelor rezultate. Așa cum era de așteptat, rezultatele la nivelul județului Constanța sunt dramatice, așa că doar unul din patru candidați a reușit să obțină medie peste 6. Astfel, doar 25,13% dintre candidații din județul Constanța au reușit să promoveze, potrivit rezultatelor inițiale, respectiv 347 de elevi, din cei 1.676 înscriși. Cei mai mulți au obținut note între 6 și 6,99, note peste 8 primind doar 3 candidați din județul nostru. Ca în fiecare an, sunt licee în județul nostru unde niciun candidat nu a reușit să obțină note de trecere, atât din mediul rural, cât și unități din centrul Constanței.

După ce au trecut, cu greutate, peste probele scrise ale Bacalaureatului, a doua sesiune, tinerii au stat cu sufletul la gură până la afișarea primelor rezultate. Așa cum era de așteptat, rezultatele la nivelul județului Constanța sunt dramatice, așa că doar unul din patru candidați a reușit să obțină medie peste 6. Astfel, doar 25,13% dintre candidații din județul Constanța au reușit să promoveze, potrivit rezultatelor inițiale, respectiv 347 de elevi, din cei 1.676 înscriși. Dintre aceștia, cei mai mulți (287 de candidați - 82,71%) au obținut note între 6 și 6,99, urmați de cei cu note între 7 și 7,99 (57 de tineri - 16,43%). Note între 8 și 8,99 au obținut doar 3 candidați. În cursul zilei de luni, 29 august, candidații nemulțumiți pot depune contestații, în intervalul 16.00 - 20.00, la centrele de examen. Cererile lor vor fi soluționate în perioada 30 - 31 august, urmând ca pe 1 septembrie să se afișeze rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2016.

LACRIMI LA AFIȘAREA REZULTATELOR

Afișarea rezultatelor la centrele de concurs a adus lacrimi în ochii unor tineri, dar și ai unor părinți care sperau la note de promovare în această sesiune. Mulți dintre candidați și-au pus mâinile în cap după ce au văzut notele pe care le-au primit la cele 3 discipline de concurs. ”Știu că nu am scris foarte multe la toate subiectele, dar mă așteptam să iau notă de trecere. Aveam nevoie de o notă peste 6,50 la Biologie ca să îmi iasă media, dar am luat 4,30. O să depun contestație, că nu am nimic de pierdut, dar nu cred că voi lua notă suficient de mare ca să promovez. Asta e, mă voi înscrie și la anul, dacă voi mai fi în țară”, a spus un tânăr care a susținut proba la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța.

NICIUN CANDIDAT NU A PROMOVAT

Ca în fiecare an, sunt licee în județul nostru unde niciun candidat nu a reușit să obțină note de trecere, atât din mediul rural, cât și unități din centrul Constanței. Este cazul Colegiului Tehnic ”Tomis”, unde din cei 33 de candidați înscriși, doar 3 au obținut note peste 5 la probele scrise, însă niciunul nu a reușit să aibă medie de cel puțin 6 pentru a fi considerat promovat, dar și la Liceul Tehnologic Ucecom ”Spiru Haret” din Constanța, unde niciun candidat nu a promovat. Pe lista liceelor cu zero promovabilitate la Bac se numără, ca în fiecare an deja, liceele tehnologice ”Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, ”Radu Prișcu” din Dobromir, ”I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, liceele din Ciobanu și Crucea, dar și Liceul Teoretic ”Pontus Euxinus” din Lumina.

RATA DE PROMOVARE LA CONSTANȚA, PESTE MEDIA NAȚIONALĂ

Cu toate că rezultatele obținute de elevii constănțeni arată situația tragică în care se află învățământul românesc, comparativ cu media de promovare de la nivel național, județul nostru se situează peste media pe țară. Astfel, rata de promovare înregistrată în sesiunea august - septembrie a examenului naţional de Bacalaureat 2016 este de 24%, inferioară cu 0,1% ratei de promovare din aceeaşi sesiune a anului trecut (24,1%). Astfel, au promovat 8.290 (24%) de candidaţi dintr-un total de 34.577 de candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 6.156 de candidaţi promovaţi provin din promoţia 2015 - 2016 (26,6% rată de reuşită din totalul celor prezenţi), iar 2.134 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (18,6% rată de reuşită). Procente de promovare peste 30% s-au înregistrat în judeţele Alba (35,27%), Neamţ (32,56%), Iaşi (31,95%), Braşov (31,57%), Caraş-Severin (30,55%) şi Botoşani (30,25%). Rata de promovare în Capitală este de 20,27%. Judeţele în care rata de reuşită s-a situat sub 20% sunt Ilfov (12,65%), Gorj (16,30%), Giurgiu (16,80%), Satu Mare (19,46%) şi Suceava (19,82%).