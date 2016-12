Rihanna, prima artistă care depășește 100 de milioane de single-uri digitale vândute în SUA

Cântăreața de muzică R&B și pop Rihanna, câștigătoare a numeroase premii Grammy, este prima reprezentantă a industriei muzicale nord-americane ce depășește 100 de milioane de single-uri digitale vândute, potrivit Asociației Industriei Muzicale din SUA (RIAA). Rihanna, de 27 de ani, este urmată, în clasamentul celor mai descărcate melodii digitale cu plată, de Taylor Swift, cu 88 de milioane, și Katty Perry, cu 79 de milioane.

Asociația industriei muzicale din SUA contabilizează toate descărcările online cu plată sau serviciile de streaming la cerere, care includ și efectuarea unei plăți online, de pe teritoriul SUA. Rihanna este prima vedetă a industriei muzicale ce depășește pragul de 100 de milioane de descărcări digitale. Este o reușită istorică și o certificare pentru o carieră extraordinară, potrivit lui Cary Sherman, președintele RIAA. Această reușită se datorează celor 37 de single-uri separate, printre care ”We Found Love”, ”Stay”, ”What's My Name” sau ”Only Girl”, dar și albumelor sale care s-au bucurat de un succes uriaș, printre care ”A Girl Like Me” (2006) și ”Good Girl Gone Bad” (2007).