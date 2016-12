Riscuri crescute în perioadele de caniculă pentru unii bolnavi!

Medicii avertizează că persoanele care au probleme cardiace trebuie să ia măsuri de prevenție a bolilor, în zilele caniculare recomandându-se să nu iasă din casă între orele 11.00 și 18.00, să evite alimentele grele, bogate în grăsimi saturate, și să consume cel puțin 2 litri de apă. În zilele cu temperaturi foarte ridicate, organismul uman trece prin mecanisme de termoreglare, în care sunt implicate toate organele și țesuturile, însă sistemul cardiovascular este cel mai solicitat. De aceea, medicii cardiologi recomandă pacienților hipertensivi să-și ajusteze în această perioadă tratamentul, în special tratamentul diuretic, care poate duce la o deshidratare accentuată. De asemenea, ei trebuie să poarte o vestimentație din materiale naturale, de culoare deschisă, pentru a evita supraîncălzirea. Nu în ultimul rând, trebuie să evite abuzul de alcool și cafea. “Organismul nostru se simte confortabil la o temperatură de 20-27 de grade C, cu o umiditate relativă de 35-60%. Când temperaturile cresc, corpul uman se simte stresat, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Fluxul sanguin este direcționat către piele, apare o vasodilatație, iar prin aceasta, o creștere a transpirației. Atunci când organismul este tânăr, sănătos, aceste fenomene se petrec fără probleme. Pe de altă parte, când o persoană are anumite patologii preexistente, precum: hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, diverse aritmii, are patologie pulmonară, atunci sigur că aceste fenomene de termoreglare devin mai dificile pentru organismul nostru și apare supraîncălzirea”, explică dr. Alexandra Postu, medic primar cardiolog la Centrele de Excelență ARES.