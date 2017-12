România nu mai poate pierde primul loc în grupă la CM de handbal feminin

Ultima etapă a fazei grupelor ediţiei a 23-a a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania va stabili vineri şi ultimele două echipe care vor obţine calificarea în optimile de finală. Dacă în grupele A, B şi D se cunosc ocupantele primelor patru locuri, urmând să fie decis doar clasamentul final, în grupa C vom asista la duelul direct dintre Brazilia - Muntenegru, în timp ce Japonia este ca şi calificată, urmând să întâlnească Tunisia, formaţie aflată pe ultima poziţie în grupă.

Naţionala României va disputa vineri, de la ora 19.00 (în direct la Telekom Sport 1), ultimul joc din grupa A, în compania Franţei, iar fetele dirijate de Ambros Martin vor să încheie grupa cu punctaj maxim. Indiferent de rezultat, handbalistele tricolore vor ocupa prima poziţie în ierarhia grupei A.

Rezultatele meciurile disputate joi, 7 decembrie - Grupa A: Paraguay - Slovenia 22-28 (9-18), România - Angola 27-24 (14-14), Spania - Franţa 25-25 (10-11); Grupa B: Polonia - Ungaria 28-31 (11-13), Suedia - Argentina 38-24 (17-13), Cehia - Norvegia 16-34 (7-20).

Programul partidelor din ultima etapă a fazei grupelor - vineri, 8 decembrie - ora 15.00: Angola - Paraguay (Grupa A), Argentina - Polonia (Grupa B), Japonia - Tunisia (Grupa C), China - Camerun (Grupa D); ora 18.45: Brazilia - Muntenegru (Grupa C); ora 19.00: România - Franţa (Grupa A), Cehia - Ungaria (Grupa B), Olanda - Germania (Grupa D); ora 21.30: Spania - Slovenia (Grupa A), Norvegia - Suedia (Grupa B), Danemarca - Rusia (Grupa C), Serbia - Coreea de Sud (Grupa D).

Clasament Grupa A: 1. ROMÂNIA 8p (golaveraj: 106-86), 2. SLOVENIA 6p (112-101), 3. FRANŢA 5p (109-81), 4. SPANIA 5p (102-83), 5. Angola 0p (92-113), 6. Paraguay 0p (67-124).

Clasament Grupa B: 1. NORVEGIA 8p (golaveraj: 135-79), 2. SUEDIA 6p (129-111), 3. UNGARIA 4p (108-98), 4. CEHIA 4p (105-117), 5. Polonia 2p (106-125), 6. Argentina 0p (82-135).

Clasament Grupa C: 1. RUSIA 8p (golaveraj: 117-84), 2. DANEMARCA 6p (115-88), 3. Muntenegru 4p (112-104), 4. Brazilia 3p (87-96), 5. Japonia 3p (103-117), 6. Tunisia 0p (80-125).

Clasament Grupa D: 1. GERMANIA 7p (golaveraj: 97-64), 2. SERBIA 6p (126-93), 3. COREEA DE SUD 6p (106-85), 4. OLANDA 5p (118-88), 5. Camerun 0p (79-124), 6. China 0p (66-138).

Primele patru clasate din fiecare grupă vor continua lupta pentru titlul mondial, urmând să evolueze în faza optimilor de finală.