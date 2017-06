Românii trimit bani în țară de la chioșc și de pe Facebook

SEMNE BUNE Sumele care sunt trimise din România în alte țări au început să se majoreze, semn că economia crește, iar companiile angajează cetățeni străini, în special din Orientul Îndepărtat, a declarat șeful MoneyGram (Southern Europe), Massimo Canovi. Pe de altă parte, în țară intră sume tot mai mari dinspre nordul continentului, ceea ce înseamnă că românii care lucrau înainte în Italia și Spania s-au mutat în Marea Britanie, Norvegia și Suedia - „Suma medie trimisă este de 300 euro. A scăzut, față de anii trecuți, din cauza crizei. Însă piața din România este într-o continuă creștere. Din datele Băncii Mondiale, în 2016, românii care lucrează în străinătate au trimis în ţară 3,5 miliarde dolari, comparativ cu 2015, când în România au intrat 3,085 miliarde dolari“. Pe de altă parte, dinspre țara noastră, fluxurile de bani merg... peste tot. „O explicație poate fi că unii români trăiesc acum peste hotare și trimit bani în străinătate, pentru a putea trăi în țările respective, înainte să se întoarcă acasă, sau că firmele au început să angajeze în România cetățeni străini. Economia autohtonă a început să crească și să importe forță de muncă din alte țări. Este un semn foarte bun“, a mai spus Canovi. Comparând sumele care intră în țară cu cele care ies, la ce concluzie ajungem? „Valoarea sumelor transmise din România peste hotare este în creștere, însă asta nu reprezintă decât o mică parte din totalul sumelor care intră în țară. Pot însă să vă spun că am constatat că românii au început să trimită bani dintr-o localitate într-alta, iar MoneyGram a devenit un instrument interesant. Banii pleacă în special din București către alte orașe ale țării“.

BANII PLEACĂ PESTE TOT De notat că, la nivel internațional, veniturile digitale înregistrate de MoneyGram la sfârșitul lui 2016 au crescut cu circa 16% față de anul anterior, compania axându-se acum și pe alte canale - online, mobil și chioșc, nu numai pe tranzacțiile „cash to cash“. „Am lansat recent o aplicație pe Facebook, prin care utilizatorii pot trimite și primi rapid bani. De exemplu, românii care trăiesc în Marea Britanie sau în alte țări nordice au în continuare canalul „cash to cash“, dar avem contracte și cu Poșta din Marea Britanie și cu lanțul de magazine Tesco, care au un chioșc prin care pot face singuri tranzacții. O parte dintre ei intră și pe internet. Însă segmentul „cash to cash“ are o pondere foarte mare în ceea ce privește tranzacțiile către România (trendul se păstrează însă și la nivel mondial)“, a conchis șeful MoneyGram.