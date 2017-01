Rosberg a fost penalizat pentru incidentul cu Hamilton din Austria

Pilotul german Nico Rosberg a primit o penalizare de 10 secunde din partea stewarzilor după coliziunea cu coechipierul său de la Mercedes, Lewis Hamilton, din ultimul tur al Marelui Premiu al Austriei, ce a avut loc duminică. Cele 10 secunde adăugate la timpul final al germanului nu schimbă însă cu nimic clasamentul cursei, Rosberg rămânând pe poziția a patra. De asemenea, pilotul echipei Mercedes a mai primit o mustrare pentru că a continuat să piloteze un monopost „avariat grav”, care a lăsat resturi pe circuit.

„Ținând cont de dovezile ample oferite de ambii piloți, de filmări și de datele de telemetrie, era evident că monopostul 44 (n.r. - Hamilton) era în fața monopostului 6 (n.r. - Rosberg) și că pilotul monopostului 44 putea lua virajul 2 de pe circuit dacă nu exista coliziunea rezultată. Monopostul 6 nu a lăsat monopostului 44 spațiu, astfel că pilotul monopostului 6 a fost responsabil pentru coliziune”, se arată în comunicatul stewarzilor.

Ulterior, Nico Rosberg a postat pe Facebook un filmuleț în care își arată nemulțumirea. „Am fost penalizat de către stewarzi pentru incident. Am primit 10 secunde, care nu schimbă rezultatul, dar, desigur, mă învinuiesc pe mine, ceea ce este grav. Respect asta. Eu am o părere diferită, dar asta nu ajută. De fiecare dată când ne lovim astfel este rău pentru echipă, deoarece este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Nu am pierdut foarte multe puncte astăzi, dar pentru echipă nu este bine”, a declarat Rosberg.

Duminică, în ultimul tur din Marele Premiu al Austriei desfășurat pe circuitul de la Spielberg, Hamilton a încercat depășească pe exterior, în virajul 2, însă Rosberg s-a dus foarte adânc în viraj, astfel că mașinile celor doi s-au atins, iar aripa față de pe monopostul germanului s-a rupt. În urma incidentului, Rosberg a pierdut prima poziție și a terminat cursa pe locul 4, în timp ce Hamilton a ieșit învingător.

DIRECTORUL ECHIPEI DE FORMULA 1 MERCEDES ESTE FURIOS

„Ce s-a întâmplat acolo este un act necugetat. O opţiune ar fi fost să cerem îngheţarea ordinii de clasare în cursă la un moment dat, dar o astfel de decizie ar fi nepopulară. Gândul unei asemenea măsuri mă face să vomit, pentru că îmi place să-i văd cum concurează. Dar dacă nu se poate să fie o cursă fără contact, asta va fi consecinţa. Nu vreau să atribuiesc vina, pentru că de fiecare dată când te uiţi la imagini observi ceva nou. Nu poţi să spui cine este mai vinovat. Am o părere, dar nu o voi expune public. M-am săturat să încerc să analizez astfel de incidente. Pur şi simplu nu mai vreau niciun contact între piloţi”, a tunat Toto Wolff, directorul executiv al echipei de Formula 1 Mercedes.

Este pentru a doua oară când Hamilton şi Rosberg se ciocnesc în ultimele cinci curse. În mai, monoposturile celor doi au suferit o coliziune în Marele Premiu al Spaniei, chiar în primul tur. „În Barcelona, am luat totul mai uşor, pentru că fuseseră 30 de curse fără o ciocnire. În naivitatea mea, mi-am spus că e OK, şi-au învăţat lecţia, au văzut consecinţele şi nu se va repeta. Dar acum trebuie să analizez toate opţiunile existente pentru a ţine situaţia sub control. Coliziunea din Austria a fost un act necugetat, lipsit de creier! M-am săturat!”, a adăugat Wolff.

El a menţionat că va discuta incidentul cu restul echipei manageriale, dar acesta nu va avea niciun impact asupra negocierilor contractuale cu Nico Rosberg. Înţelegerea cu germanul în vârstă de 31 de ani expiră la finalul sezonului, dar pilotul şi oficialii Mercedes au lăsat de înţeles că vor să continue colaborarea.

După nouă curse încheiate din actualul sezon, Rosberg conduce în continuare în clasamentul piloților, dar avantajul faţă de Hamilton este de doar 11 puncte. Urmează Marele Premiu al Marii Britanii, la Silverstone, pe 10 iulie.

Citește și:

Hamilton a câștigat în Austria după un acroșaj cu Rosberg chiar în ultimul tur!

Lewis Hamilton va pleca din pole position în Marele Premiu al Austriei

Valtteri Bottas, cel mai rapid pilot din istoria Formulei 1

Succes lejer pentru Nico Rosberg în Marele Premiu al Europei