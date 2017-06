S-a dat startul marilor negocieri în Parlament. Pe cine va alege Iohannis!

Moțiunea de cenzură a trecut. Premierul Sorin Grindeanu va pleca acasă. În continuare, partidele politice trebuie să se concentreze pe formarea unui nou Guvern. Evident, social democrații își revendică Executivul și spun că, prin prisma votului din 11 decembrie 2016, președintele Klaus Iohannis are obligația de a desemna un premier din rândul coaliției PSD - ALDE. De la nivelul celor 20% din Parlament, cei de la PNL au simțit miros de guvernare și spun că vor să formeze o coaliție. Singurul care are cheile de la Palatul Victoria este președintele Klaus Iohannis, care ar putea pune capăt crizei politice sau să o prelungească. Evident, șeful statului și-ar dori ca cei de la PNL să conducă țara. În ce fel? Rămâne de văzut.

Moțiunea de cenzură a trecut. Premierul Sorin Grindeanu va pleca acasă. În continuare, partidele politice trebuie să se concentreze pe formarea unui nou Guvern. Evident, președintele PSD, Liviu Dragnea, și restul social democraților își revendică Executivul și spun că, prin prisma votului din 11 decembrie 2016, președintele Klaus Iohannis are obligația de a desemna un premier din rândul coaliției PSD - ALDE. Dacă este să luăm în calcul voturile de la moțiunea de cenzură anti-Grindeanu, când au votat pentru pentru căderea Guvernului 241 de parlamentari, social democrații ar avea majoritatea în Parlament. Ce-i drept, este o majoritate destul de fragilă, în condițiile în care gruparea Grindeanu - Ponta încearcă din răsputeri să pună bețe în roate actualei coaliții de guvernare. De acest lucru ar putea profita din plin cei de la PNL, care au simțit miros de guvernare. În ciuda faptului că la alegeri abia au reușit să obțină 20% din voturi, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii nu vor susţine niciun guvern format de social democraţi. În schimb, spune Orban, au declanşat deja negocieri pentru formarea unei noi majorităţi. Cât despre potenţialii parteneri, Ludovic Orban susţine că nu exclude discuţii cu ALDE şi PMP: „Cu siguranță că vom discuta, pentru că fără ALDE sau o parte din ALDE nu se poate constitui o majoritate parlamentară“. În aceste condiții, se naște întrebarea: ce va face liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, va trăda PSD? De cealaltă parte, spune Orban, liberalii se vor întruni, luni, pentru a stabili comisia care se va prezenta la consultări cu preşedintele Iohannis, dar şi mandatul comisiei. Dacă vor reuși să formeze o majoritate, nu este exclus să vină chiar și cu o propunere de premier.

PSD CAUTĂ PREMIER „CORECT ȘI RESPONSABIL“

De partea cealaltă, PSD a anunțat că pregătește negocierile politice și consultările cu președintele țării pentru un nou premier. Liderul social democraților, Liviu Dragnea, a anunțat că are deja în minte patru nume pentru propunerea de prim-ministru, iar profilul persoanei pe care vrea să o propună pentru această funcție este „corect, responsabil, să nu fie aventurier, să aibă capacitatea de a implementa programul de guvernare, să fie cinstit și să aibă viziune“. La bursa zvonurilor sunt deja mai multe nume vehiculate - unul dintre ele este liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor, cotat de unii dintre social democrați drept cel mai potrivit pentru această funcție. Sunt vehiculate și alte nume, cum ar fi Carmen Dan, Viorica Dăncilă sau Florin Georgescu de la BNR. Propunerea PSD - ALDE pentru viitorul premier va fi decisă într-o dezbatere din cadrul Comitetului Executiv al PSD, care ar urma să aibă loc duminică. Pentru a se asigura că are majoritatea parlamentară, se pare că Dragnea este dispus să-i ierte pe cei care au jucat până acum în tabăra Grindeanu - Ponta.

HĂȚURILE, ÎN MÂNA LUI IOHANNIS

În acest moment, cel mai important personaj este președintele Klaus Iohannis, care ar putea pune capăt crizei politice sau să o prelungească. Evident, șeful statului și-ar dori ca cei de la PNL să conducă țara. În ce fel? Rămâne de văzut. Iohannis a spus că anticipatele pot fi o soluţie, dar foarte îndepărtată. „Anticipatele sunt o soluţie prevăzută de Constituţie, dar trebuie să fie o criză profundă, nu îmi doresc aşa ceva. Nu sunt excluse însă“, a anunţat Iohannis de la Consiliul European. Şeful statului a vorbit şi despre majoritatea pe care o are PSD în Parlament. „Am văzut că în țară se fac tot felul de scenarii, pe cine ar trebui să numesc, pe cine nu ar trebui să numesc. Testul unei majorități parlamentare se dă prin vot“, a punctat Iohannis. În viziunea sa, premierul trebuie să fie o persoană integră, o persoană care nu are probleme penale, care să-l convingă că are capacitatea să conducă un guvern și o persoană care are o majoritate parlamentară în spate.