Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Cum alungăm gerul în această zi

suntem in 2016 si trebuie sa mai citim rahaturi de superstitii si cre(s)tinisme tip povesti nemuritoare. Frigul ala de alungat mi-a intrat la oase in m... matii de ziarizda , am iesit in tricou afara sa arunc gunoiul si mi s-au intarit sfarcurile, mi s-au zbarcit outele si mi s-a speriat cocoselul . 44 de pahare ? unde sa mai intre atatea pahare dupa ce am mancat 10 mucenici si o oala de supa de mucenici. Ma ustura limba de la atata nuca si buzunarul si mai si ca au scumpit-o tiganii din piete de zici ca e nuca aia proasta si veche de Orlando de la Market la pret. Daca erai ziarista adevarata si nu o penibila ziarizda scriai si tu despre tiganii care au pus monopol pe pietele din Constanta in detrimentul producatorilor agricoli, scriai despre mucenicii la punga expirati expusi in magazine la vanzare ca ii pui la fiert si se fac terci , ori faceai un sondaj care mucenici sunt mai apreciati in Dobrocea cei la oala sau cei la cuptor. Criticai si tu patiseriile care fac covrigi poloneji insiropati si dati cu nuca si prostesc lumea cu ei , acestia nefiind mucenici veritabili , criticai arabii care baga la baclavale si la sarilii in loc de fistic cocos colorat in verde , colorant care apropo este periculos pentru copii . Te invat eu ce sa scrii penibilo ? Daca trebuia sa mai dau si banii pe ziarul asta al vostru de rahat cred ca luam mai multe exemplare si le dadeam foc la redactia voastra de tonomate si ziarizde