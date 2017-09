Se anunță ploi la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță vreme frumoasă la Constanța, dar și ceva ploi. Astfel, sâmbătă, 12 august, va fi soare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 35 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 17 și 24 de grade C. Duminică, 13 august, în schimb, se anunță precipitații și descărcări electrice; va rămâne totuși cald, maximele fiind cuprinse între 28 și 35 de grade C. Și luni, 14 august, sunt anunțate ploi la Constanța; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade C, iar minimele între 19 și 22 de grade C.