Sechestru pe averea lui Ponta, în dosarul „Tony Blair“

19:11:05 / 19 Octombrie 2016

INCREDIBIL

Incredibil cum CONSTATAM IN LOGICA ADEVARULUI, BUNULUI SIMT SI DISTRUGEREA ADEVARULUI, CARE STA LA BAZA JUSTITIEI ROMANE din 2004 cand TIRANUL basescu traian si-a facut justitie personala dupa cum a dorit ambasada americana la bucuresti in frunte cu ambasadorul GHITENSTAIEN care astazi CONDUCE PATRONATUL DOMENIULUI PUBLIC ROMAN si ii sugera lui basescu sa ridice pe INTERCONTINENTAL OCHITORI-TRAGATORUI DE ELITA , IAR CAND SUNT MANIFESTARI ,acesti ochitori sa doboare la pamant manifestantii precum in Siria, Justitia vazand ca Victor Ponta a castigat procesul TURCENI-ROVINARI, iata ca nu se lasa mai prejos si -i pune sechestru pe apartament in alt DOSAR INVENTAT DE PROCORORI in tr-un proces inventat cu Tony Bler,. Informatia este cu atat mai GRETOASA cu cat incepe sa arate cate proprietati are Victo si Daciana Ponta Treziti-va bai jurnalisti si scriti lucruri credibile, adevarate si dezbarasati-va de M I N C I U N A,.