Serena Williams, pentru a treia oară învingătoare la Roland Garros

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, liderul clasamentului WTA, a câştigat, sâmbătă, pentru a treia oară în carieră, turneul de la Roland Garros, obţinând astfel al 20-lea său trofeu la un Grand Slam la simplu. Serena Williams a învins-o, în finală, după o oră şi două minute de joc, cu scorul de 6-3, 6-7 (2/7), 6-2, pe sportiva cehă Lucie Safarova, locul 13 WTA. Serena Williams s-a mai impus la Roland Garros în 2002 şi în 2013 și a mai câştigat în carieră de şase ori Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010 și 2015), de şase ori US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 și 2014) şi de cinci ori turneul de la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010 și 2012). „A fost foarte greu. Am fost un pic nervoasă, iar Lucie a jucat minunat. A fost o adversară magnifică. A fost agresivă şi nu a avut teamă. Să câştig al douăzecelea titlu de Grand Slam din carieră aici la Roland Garros este special pentru mine, pentru că nu am avut mereu succes la Paris. Mulţumesc tuturor fanilor. Este un vis că am câştigat acest titlu”, a declarat Serena Williams. Americanca este a treia jucătoare din istorie care obţine 20 de titluri de Grand Slam, după Steffi Graf (22) şi Margaret Court (24).

WAWRINKA L-A ÎNVINS PE DJOKOVIC

Tenismanul elveţian Stanislas Wawrinka (locul 9 ATP) a câștigat, ieri, finala turneului masculin de la Roland Garros, după ce l-a învins pe liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovic, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, după trei ore de joc. După ce a câştigat Australian Open, în 2014, Wawrinka, în vîrstă de 30 de ani, şi-a trecut în palmares al doilea succes într-un turneu de Grand Slam. Djokovic a pierdut a treia finală la Paris și a rămas cu opt turnee de Grand Slam câştigate în carieră.

La dublu masculin, perechea formată din Ivan Dodig (Croaţia) și Marcelo Melo (Brazilia), cap de serie nr. 3, s-a impus în finală, cu scorul de 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5, după două ore şi 15 minute de joc, în faţa principalilor favoriţi, frații gemeni americani Mike şi Bob Bryan, liderii clasamentului ATP la dublu. În semifinale, Dodig şi Melo au eliminat cuplul format din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 5.

Perechea Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia), cap de serie nr. 7, a câştigat, duminică, proba de dublu feminin la Roland Garros. Mattek-Sands şi Safarova au învins, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, după două ore şi patru minute de joc, cuplul Casey Dellacqua / Iaroslava Şvedova (Australia / Kazahstan), cap de serie nr. 12.