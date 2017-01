Simona Halep se consideră mai puternică în 2017

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, aflată pe locul 4 WTA, a declarat, luni, într-un interviu acordat site-ului WTA, că se simte mai puternică după zilele de antrenament din Australia, alături de antrenorul Darren Cahill. Halep a câştigat, luni, meciul cu sârboaica Jelena Jankovic (locul 54 WTA), scor 6-1, 3-6, 6-3, în primul tur al turneului de la Shenzhen, din China, disputat pe suprafaţă dură și dotat cu premii în valoare totală de 626.750 de dolari. În optimi, Simona va juca miercuri împotriva cehoaicei Katerina Siniakova (locul 52 WTA).

Simona Halep a schimbat tactica de pregătire a sezonului şi s-a antrenat în Australia încă din decembrie 2016, alături de antrenorul Darren Cahill. Sportiva constănțeană spune că este în plenitudinea forţelor şi abordează noul an cu o încredere mai mare.

„A fost o schimbare bună. Este o diferenţă mare în comparaţie cu pregătirea din România. M-am antrenat multe zile la temperaturi ridicate şi asta m-a ajutat să mă acomodez. În plus, nu am avut nicio problemă de sănătate, spre deosebire de pre-sezonul trecut. Am muncit foarte tare, n-am avut nicio zi liberă. O modificare importantă, dar mă simt mult mai puternică, revigorată înaintea sezonului. Nu am doi metri înălţime, nu sunt plină de muşchi, dar joc rapid şi inteligent. Mereu caut să devin mai bună şi să câştig meciuri. Am mai lucrat la lovitura de dreapta şi la serviciu. Fac cum îmi spune Darren mereu: refuză să pierzi! Dau totul, fără a mă gândi prea mult la rezultat. Nu vreau să pun presiune pe mine vorbind despre trofee şi turnee de Grand Slam”, a spus Halep pentru WTA, constănţeanca fiind foarte mulţumită de succesul din duelul cu Jelena Jankovic: „Este mereu dificil să joci împotriva Jelenei, este o jucătoare bună. Am avut un meci greu pentru primul tur şi pentru debutul de sezon. Sunt foarte fericită că am câştigat, chiar şi în trei seturi. Am avut eficienţă bună cu dreapta şi cu serviciul”.

Halep a câştigat turneul de la Shenzhen în 2015 şi a fost cotată cu a doua şansă la această ediţie, după poloneza Agnieszka Radwanska (locul 3 WTA), câștigătoarea din 2016 a turneului.