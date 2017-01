Sindicaliști: ”Bine că s-au triplat salariile înalților demnitari!”

Sindicaliştii din Educaţie ar fi vrut mai mulţi bani de la buget pentru acest domeniu. Într-o scrisoare deschisă, profesorii îi reproşează premierului Dacian Cioloş că practică un dublu limbaj. Federația Sindicatelor Libere din

Învățământ susţine că, deşi Guvernul a anunţat că Educaţia este o prioritate, în realitate, la distribuţia bugetului, procentul de fonduri alocate, aşa cum se prefigurează din execuţia bugetară pentru 2015, este sub cel din anul bugetar precedent. ”Nu am înțeles acest dublu mesaj, pentru că nu pot înțelege cum, într-o perioadă în care principalele organisme financiare apreciază creșterea economică a României, Educația rămâne din nou printre codașe. Un Guvern tehnocrat ar fi trebuit să pună accent exact pe acest palier. Cum putem construi o Românie așa cum ne-o dorim dacă nu avem bani de cercetare, de burse doctorale, de salarii pentru profesori și investiții în infrastructura precară din învățământ?”, susțin sindicaliștii în scrisoare. Ei întreabă cum să îi atragă pe tineri către studiu și pe profesori către catedre, când principala lor grijă rămâne subzistența cotidiană. ”În urma analizei proiectului Legii bugetului de stat pentru 2016, am constatat că nici anul viitor articolul 8 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu va fi respectat, iar Educația va primi doar 3,6% din PIB, în condițiile în care anul 2015 se încheie, conform datelor estimative, cu un procent de 3,9% din PIB”, afirmă sindicaliștii. ”Bine că s-au triplat salariile înalților demnitari, de ceilalți bugetari de ce să vă mai intereseze. În mod normal ar trebui să tresăriți când se constată că salariile din învățământ sunt cu 54% mai mici decât cele din administrație și ordine publică, caz unic în Europa, domeniu care înregistrează oricum o inflație de angajați comparativ cu învățământul, care înregistrează o diminuare anuală a numărului de posturi”, susțin profesorii în document.