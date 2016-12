Slash a pregătit un show adaptat publicului român

Chitaristul Slash, care va susţine un concert în Bucureşti, duminică, a declarat că îşi modifică setlist-ul la fiecare show, asigurându-şi fanii din România că vor avea parte de distracţie şi multe surprize „scoase din pălărie”. Chitaristul american Slash şi Myles Kennedy & The Conspirators vor susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti duminică, de la ora 20.00, care va fi un show complet, ce va include cele mai bune piese din întreaga sa carieră muzicală. Astfel, publicul va putea asculta hituri precum "Sweet Child O'Mine", "Paradise City", "Patience", "Civil War", "You're a Lie", "Anastasia" şi multe altele. Slash este considerat unul dintre cei mai importanţi chitarişti din istoria muzicii rock, fiind apreciat pentru talent, inovaţie şi charismă. Publicaţii de prestigiu, precum „Time“ şi „Rolling Stone“, l-au inclus mereu în topul celor mai buni chitarişti, iar în 2012, artistul împreună cu o parte din vechii săi colegi din Guns N'Roses au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame. Slash a mai concertat în România, tot la București în 2013.