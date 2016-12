„Snowzilla“ a anulat spectacolele de pe Broadway

„Snowzilla“, cum au botezat americanii furtuna Jonas, care a afectat regiuni întinse din SUA în weekend, provocând moartea a cel puțin 19 persoane, a așternut un strat-record de zăpadă pe străzile New York-ului, determinând anularea spectacolelor de pe Broadway. ”Odată cu sosirea furtunii la New York, prioritatea noastră o reprezintă siguranța și securitatea spectatorilor de teatru și a angajaților noștri”, a declarat Charlotte St. Martin, președinte al The Broadway League. Ca urmare a interzicerii transportului individual în New York și a suspendării transportului public de către autoritățile federale și a celorlalte măsuri de siguranță implementate pe fondul condițiilor meteo, spectacolele de matineu și cele de seară au fost anulate, a mai spus Martin, adăugând că spera ca duminică, 24 ianuarie, reprezentațiile să se poată desfășura normal.

Spectacolele anulate au fost ”Kinky Boots”, ”Hamilton”, ”Wicked”, ”School of Rock”, ”Finding Neverland”, ”Chicago”, ”Phantom of the Opera”, ”Jersey Boys”, ”The Lion King”, ”Aladdin” și ”Les Miserables”, potrivit The Broadway League.

