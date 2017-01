Spectacol cu staruri la Super Bowl 2015

Starul Lenny Kravitz va participa, alături de cântăreaţa pop Katy Perry, la tradiţionalul spectacol organizat în pauza finalei campionatului de fotbal american din 2015 - Super Bowl, care va avea loc la 1 februarie, în oraşul Glendale din statul american Arizona, a anunţat, sâmbătă, artista americană. Kravitz, în vârstă de 50 de ani, va urca pe scenă alături de Katy Perry, care a fost aleasă de Liga naţională de fotbal american (NFL) şi de difuzorii galei Super Bowl, în noiembrie, pentru a cânta în timpul pauzei dintre cele două reprize ale finalei. Rockerul american a vândut în cariera sa impresionantă peste 38 milioane de albume pe plan mondial. Cântăreaţa Katy Perry, în vârstă de 30 de ani, a devenit cunoscută graţie unor piese cu mare priză la public, precum „I Kissed A Girl”, „Firework”, „California Gurls”, „Dark Horse” şi „Part of Me”. Artista americană este, de asemenea, vedeta cu cei mai mulţi admiratori pe Twitter. Mult-aşteptatul spectacol organizat în fiecare an în pauza finalei NFL a fost asigurat anul trecut de cântăreţul Bruno Mars şi grupul rock Red Hot Chili Peppers. Show-ul a fost vizionat de un număr-record de 111,5 milioane de telespectatori în Statele Unite ale Americii. Industria muzicală consideră gala Super Bowl una dintre cele mai bune modalităţi de promovare, artiştii aşteptându-se la creşteri ale vânzărilor de discuri în urma concertelor din pauza evenimentului sportiv. Super Bowl este folosită adeseori ca o oportunitate de a anunţa lansarea de noi albume şi turnee. Artişti celebri, precum Beyonce, Madonna, The Who, Bruce Springsteen, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, Sting şi Michael Jackson, au participat în trecut la gala Super Bowl.