Supremația lui Dragnea, periclitată de problemele cu Justiția?

AMÂNARE Dosarul „Fraudă la referendum” a revenit în centrul atenției. Este acel dosar în care procurorii i-au pus pe oameni să jure cu mâna pe Biblie că au votat cum scrie la carte la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Este acel dosar care a fost deschis imediat după ce 7,4 milioane de români i-au transmis lui Băsescu că ar trebui să plece acasă. Ei bine, la patru luni după ce, în această cauză, președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că și-a îndemnat alegătorii să iasă la vot, dosarul a revenit pe rolul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). De data aceasta la completul de cinci judecători, care este format din Livia Stanciu, președintele ICCJ și șeful completului, Angela Dragne, Luciana Mera, Luminiţa Zglindea şi Maria Francisca Vasile. Acestea ar fi trebuit să discute, în prima zi a săptămânii, apelul formulat de Liviu Dragnea și cei 30 de inculpaţi (din 70 trimiși în judecată) în dosarul ”Fraudă la referendum“. Numai că, la cererea mai multor inculpaţi care au solicitat instanţei să stabilească un nou termen, fie pentru pregătirea apărării, fie pentru a-şi putea angaja apărători, judecătorii au amânat cauza pentru 23 noiembrie. Reamintim că judecătorii ICCJ l-au condamnat pe Liviu Dragnea, în 15 mai, la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul privind fraude la referendumul din 2012. Instanţa a arătat, în motivarea deciziei, că este ilegală îndemnarea cetăţenilor de a merge la vot chiar şi în ziua referendumului, acesta fiind și principalul motiv care a stat la baza condamnării lui Dragnea.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN PSD? Anunțul privind reanalizarea dosarului lui Dragnea a venit la numai o zi după ce acesta şi-a anunţat oficial candidatura pentru şefia PSD, alegeri care sunt programate pentru 11 octombrie. Dragnea spune că a luat decizia de a candida deşi înţelege riscurile la care se expune. Și are și motive de îngrijorare pentru că, în cazul în care i se va menține actuala pedeapsă sau, mai rău, va primi o condamnare cu executare, atunci PSD va avea o mare problemă, pentru că va avea un președinte condamnat la închisoare. Acest lucru contravine rezoluției promovate, culmea, tocmai de Dragnea și de Ponta, adoptată în primăvara acestui an în PSD, potrivit căreia un lider trimis în judecată sau care este condamnat, nu mai are voie să ocupe o funcție de conducere în partid. În aceste condiții, ne întrebăm: „De ce majoritatea social democraților susțin un candidat la președinția PSD care are probleme în justiție?”. La această întrebare nu au putut să răspundă clar nici social democrații din județul Constanța, care au aprobat, luni, în ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Constanța, susținerea candidaturii lui Dragnea la șefia PSD. Social democrații constănțeni au mai decis să-l sprijine pe Valeriu Zgonea la funcția de președinte executiv al PSD, iar pe președintele organizației județene Constanța a PSD, Felix Stroe, la funcția de vicepreședinte al partidului.

SITUAȚIE DIFICILĂ Secretarul organizației județene Constanța a PSD, Cristinel Dragomir, a recunoscut faptul că situația partidului este una dificilă, iar poziția lui Dragnea nu este deloc roză. „Dacă Dragnea rămâne cu această condamnare, el ar putea intra sub incidența rezoluției privind integritatea și responsabilitatea politică. În acest caz, este posibilă organizarea de noi alegeri. Nu e nicio problemă, partidul are suficienți lideri politici. De asemenea, se poate ca rezoluția PSD să nu mai fie aplicată după Congresul din octombrie”, a afirmat Dragomir.

