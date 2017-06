Uite cum va fi vremea în următoarele 3 zile, la malul Mării Negre!

Meteorologii vin cu vești bune pentru constănțeni! Următoarele 3 zile se anunță a fi fără precipitații și cu temperaturi în ușoară creștere. Astfel, sâmbătă, 22 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 6 grade C. Și duminică, 23 aprilie, potrivit meteorologilor, vom avea parte de o zi relativ frumoasă comparativ cu zilele trecute, când minimele au depășit chiar și pragul înghețului; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade C, iar minimele - în intervalul 2 și 6 grade C. Pentru prima zi a săptămânii viitoare, nu sunt estimate modificări semnificative ale vremii. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade C, iar cele minime - între 3 și 7 grade C, potrivit meteorologilor. În toate cele 3 zile vom vedea și razele soarelui printre nori.