Vești bune de la meteo. Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Meteorologii vin cu vești bune. Vremea nu dă semne că ar vrea să se strice în Dobrogea, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă între 10 și 22 noiembrie. Pe parcursul acestei săptămâni, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal în a doua decadă a lunii noiembrie, astfel că se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 14 - 17 grade Celsius și minime de 7 - 10 grade C. Începând din 15 noiembrie, se va produce o răcire a vremii, dar valorile termice nu vor scădea sub limita climatologic specifică perioadei, fiind estimate, până spre finalul săptămânii viitoare, maxime termice de 10 - 14 grade C și minime de 4 - 6 grade C. Probabilitatea de ploaie va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE Dacă intenționați să mergeți la munte, ar fi bine să știți că vremea va fi, cel puțin săptămâna aceasta, mult mai caldă decât ar fi normal în luna noiembrie. După 15 noiembrie, temperaturile vor scădea, dar, în general, vor oscila în jurul celor obișnuite ale perioadei. Estimările meteo sunt realizate de ANM, pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.