Vestul s-a impus în All Star Game din NBA

Selecționata Conferinței de Vest a câștigat NBA All Star Game 2016, după o victorie cu scorul de 196-173 împotriva selecționatei Conferinței de Est, duminică seară, la Toronto (Canada). Ediția din acest an a All Star Game, meciul vedetelor din campionatul profesionist nord-american de baschet, a înregistrat un record privind numărul de puncte - 369, cu 48 mai multe decât recordul precedent stabilit în 2015. Cel mai bun marcator al meciului de gală dintre starurile NBA a fost Paul George, jucătorul formației Indiana Pacers, care a înscris 41p, cu unul mai puțin față de recordul competiției, deținut de către Wilt Chamberlain. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) a primit, pentru al doilea an consecutiv, trofeul rezervat celui mai bun jucător al partidei (MVP), o premieră în cele 65 de ediții ale acestei întreceri.

Kobe Bryant, cvintuplu campion al NBA cu Los Angeles Lakers, a disputat ultimul său All Star Game, dispută la care a participat de 18 ori până acum, Bryant urmând a se retrage la finalul sezonului, la 37 de ani. Duminică, Bryant a înscris 10 puncte. Două videoclipuri care au prezentat cele mai importante momente din cariera lui Kobe Bryant au fost proiectate pe arena din Toronto înainte de meci.

NBA All Star Game 2016 a fost primul eveniment de acest tip care s-a desfășurat în afara Statelor Unite ale Americii. Ediția 2017 a meciului vedetelor din NBA va avea loc în SUA, pe arena formației Charlotte Hornets, al cărei președinte și proprietar este legenda lui Chicago Bulls, Michael Jordan.

Kobe Bryant, cel mai iubit de fani