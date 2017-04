Vettel a câștigat Marele Premiu al Bahrainului

Pilotul german de la Ferrari, Sebastian Vettel, a obținut a doua sa victorie din 2017, în Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, disputat duminică, în nocturnă, pe circuitul de la Sakhir, în etapa a treia a Campionatului Mondial. Vettel a fost însoțit pe podium de britanicul Lewis Hamilton şi de finlandezul Valtteri Bottas, ambii de la Mercedes. A fost al 44-lea succes al lui Vettel în Formula 1 şi al doilea din 2017, după triumful din Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne, astfel că germanul s-a distanțat la șapte puncte de Hamilton în clasamentul general al piloților.

Valtteri Bottas a plecat din pole position în Bahrain, premieră absolută pentru pilotul în vârstă de 27 de ani! Vettel a fost al treilea pe grila de start, dar l-a depășit pe Hamilton (al doilea pe grilă) încă de la primul viraj. Tot Vettel a fost primul care a intrat la boxe pentru schimbul de pneuri, în turul 11. Două tururi mai târziu, pe pistă a apărut mașina de siguranță, după un accident între Lance Stroll și Carlos Sainz jr. Toți piloții s-au grăbit la schimbul de pneuri, cele două mașini Mercedes intrând una după alta. Hamilton a pierdut timp, așteptând ca mecanicii să se ocupe de mașina lui Bottas. Când intra la boxe, Hamilton a redus viteza, pentru ca mecanicii să aibă timp să termine cu pneurile lui Bottas, dar în același timp l-a încetinit pe Ricciardo, aflat în spatele său! Comisarii de cursă i-au aplicat o penalitate de cinci secunde britanicului, pe care campionul mondial a efectuat-o la următorul schimb de pneuri, când mecanicii echipei Mercedes au „înghețat” timp de cinci secunde înainte de a se apuca de treabă. Vettel a profitat și s-a desprins în frunte, iar pe final Hamilton l-a depășit pe Bottas și a încheiat pe locul 2. Următoarea etapă a sezonului este Marele Premiu al Rusiei, programat peste două săptămâni, la Soci.

Clasamentul Marelui Premiu de F1 al Bahrainului:

1. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) - o oră, 33 de minute, 53 secunde şi 374 de miimi

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) la 6,660 secunde

3. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 20,397

4. Kimmi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) la 22,475

5. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) la 39,346

6. Felipe Massa (Brazilia/Williams) la 54,326

7. Sergio Perez (Mexic/Force India) la 62,606

8. Romain Grosjean (Franța/Haas) la 74,865

9. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) la 80,188

10. Esteban Ocon (Franţa/Force India) la 95,711

11. Pascal Wehrlein (Germania/Sauber) la un tur

12. Daniil Kvyat (Rusia/Toro Rosso) la un tur

13. Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault) la un tur

Au abandonat Fernando Alonso (Spania/Honda), Marcus Ericsson (Sauber/Suedia), Carlos Sainz Jr. (Spania/Toro Rosso), Lance Stroll (Canada/Williams), Max Verstappen (Olanda/Red Bull), Kevin Magnussen (Danemarca/Haas). Belgianul Stoffel Vandoorne de la McLaren-Honda nu a putut să ia startul.

În clasamentul mondial al piloților, Sebastian Vettel ocupă primul loc, cu 68 de puncte, urmat de Lewis Hamilton 61p, Valtteri Bottas 38p, Kimi Raikkonen 34p și Max Verstappen 25p. În clasamentul mondial al constructorilor, lider este Ferrari, cu 102p, urmată de Mercedes 99p, Red Bull 47p, Force India 17p şi Williams 16p.

VERSTAPPEN A CERUT SCUZE BRAZILIENILOR PENTRU REMARCA LA ADRESA LUI MASSA

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), unul dintre cei mai talentați tineri piloți din Formula 1, s-a scuzat în fața fanilor brazilieni pentru remarca făcută la adresa lui Felipe Masa (Williams) în weekend-ul Marelui Premiu al Bahrainului. Pilotul de 19 ani l-a acuzat pe Massa că i-a compromis cel mai rapid tur al său în calificările de sâmbătă, iar când a fost întrebat ce îi va spune, olandezul a replicat: „Ei bine, este un brazilian. Așa că nu sunt prea multe de discutat”.

Verstappen, nevoit să abandoneze în Bahrain pe circuitul Sakhir din cauza unor probleme la frâne, a postat ulterior un mesaj pe Instagram pentru a clarifica remarca sa la adresa brazilienilor: „Fiind un pilot pasionat, am fost foarte dezamăgit cu ultimul meu tur din calificări și am avut o reacție emoțională care a fost luată din context. În niciun caz nu am vrut să insult națiunea braziliană, pentru care am un mare respect și mereu a fost frumos când am vizitat țara. Vreau să-mi cer scuze brazilienilor care s-au simțit ofensați și abia aștept să concurez din nou în țara voastră”.

Massa l-a avertizat pe olandez după cursă „să fie atent cu ce spune pentru că va trebui să meargă în Brazilia și să concureze acolo”...

Citește și:

Jenson Button îl va înlocui pe Fernando Alonso în Marele Premiu de la Monaco

Fernando Alonso renunță la MP de Formula 1 de la Monaco pentru Indy 500!

Marele Premiu al Malaysiei nu va mai avea loc din 2018

Lewis Hamilton a obținut la Shanghai prima sa victorie din 2017

Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, afectat de vremea nefavorabilă

Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu al Australiei

Duminică începe Campionatul Mondial de Formula 1

Mercedes a prezentat noul său monopost, W08

Force India și-a prezentat monopostul VJM10 pentru acest sezon

Alonso este cel mai bine plătit pilot din Formula 1 - 40 de milioane de dolari pe sezon

Manor a dat faliment, Formula 1 rămâne cu doar 10 echipe

Acționarii Liberty Media au aprobat cumpărarea Formulei 1

Bottas îl înlocuiește pe Rosberg la Mercedes