Manor a dat faliment, Formula 1 rămâne cu doar 10 echipe

Echipa de Formula 1 Manor a intrat în faliment după ce nu a găsit un investitor care să o preia, astfel că în ediția 2017 a Campionatului Mondial vor evolua doar 10 echipe. Echipa Manor Racing din Formula 1 a fost plasată inițial sub control judiciar.

Manor Racing, clasată pe ultimul loc la constructori în sezonul 2016 al Formulei 1, și-a început drumul în Marele Circ sub denumirea de Virgin Racing, în 2010, iar un an mai târziu devenea Marussia Virgin Racing. Din 2012, echipa a fost redenumită Marussia F1 Team și a intrat sub administrație judiciară în 2015, pentru ca din ianuarie 2016 să devină Manor Racing. În 2016, Manor s-a bazat pe piloții Pascal Wehrlein (Germania) și Esteban Ocon (Franța), care în partea a doua a sezonului l-a înlocuit pe indonezianul Rio Haryanto. Wehrlein a ocupat locul 10 în Marele Premiu al Austriei, cea mai bună performanță a echipei anul trecut.

Noul sezon al CM de Formula 1 va debuta cu Marele Premiu al Australiei, programat pe 26 martie.

Grila de start probabilă a sezonului 2017 de Formula 1:

Mercedes-AMG - Lewis Hamilton (Marea Britanie) și Valtteri Bottas (Finlanda, ex-Williams)

Red Bull Racing (motor Renault) - Daniel Ricciardo (Australia) și Max Verstappen (Olanda)

Scuderia Ferrari - Sebastian Vettel (Germania) și Kimi Raikkonen (Finlanda)

Toro Rosso (motor Renault) - Carlos Sainz Jr (Spania) și Daniil Kviat (Rusia)

McLaren-Honda - Fernando Alonso (Spania) și Stoffel Vandoorne (Belgia)

Williams (motor Mercedes) - Felipe Massa (Brazilia) și Lance Stroll (Canada, debutant)

Renault Sport F1 - Jolyon Palmer (Marea Britanie) și Nico Hulkenberg (Germania, ex-Force India)

Force India (motor Mercedes) - Sergio Perez (Mexic) și Esteban Ocon (Franța, ex-Manor)

Haas F1 (motor Ferrari) - Romain Grosjean (Franța) și Kevin Magnussen (Danemarca, ex-Renault)

Sauber (motor Ferrari) - Pascal Wehrlein (Germania, ex-Manor) și Marcus Ericsson (Suedia)

