Vlad Filat promite guvern proeuropean pentru Republica Moldova

Filat a dat asigurări că noul guvern va avea aspirații europene și a negat speculațiile conform cărora s-ar negocia cu Partidul Comuniștilor (PCRM). "Negocierile sunt vitale pentru Moldova. Calculele pe care le am arată ca până la sfârșitul lunii iulie vom avea un guvern și vom avea o guvernare proeuropeană. Nu am avut niciodată întrevederi cu PCRM și nici nu am discutat pe marginea acestui subiect. Vom avea o guvernare proeuropeană", a declarat Filat. Totodată, liderul PLDM afirmă că UE a sistat finanțarea Republicii Moldova din cauza lipsei unui acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI).