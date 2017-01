Zeci de mii de abonați Enel și RAJA, în pragul disperării! Vezi situația!

18:10:33 / 06 Ianuarie 2017

Curentul electric in palazu mare

Nu înțeleg cât de înapoiată poate fi lumea asta, nu pricep cum in 2017 stam fără curent electric de mai bine de 12 ore, este inadmisibil așa ceva, nimeni nu contesta vremea rea, dar oare chiar așa sa nu intereseze pe nimeni de soarta oamenilor in caz de vreme rea, nu a-mi vine a crede, in toate articolele palazu mare este scos din nr de localități fata curent electric, dar aici încă nu este curent electric, ce putem face in sensul asta? Plătim pt ce? Ca sa ne inbolnavim? Este o Rușine ceea ce se întâmpla, trăim încă in evul mediu, și ne mai miram dc santem dați la o parte de toți, pt ca santem incompetenți... o seara buna