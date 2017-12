100 de copii din Limanu şi Fîntînele s-au distrat de minune la Aqua Magic

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, organizat şi finanţat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care se va desfăşura pînă pe 30 august, a continuat ieri cu copiii din comunele Limanu şi Fîntînele. “Nu am crezut pînă cînd am demarat acest program că mai există copii în judeţul Constanţa care nu au văzut marea. Aceasta este realitatea, dar sper ca prin intermediul programului, pe care îl vom continua şi îl vom extinde, să nu mai existe astfel de situaţii. Aceste excursii sînt extrem de importante pentru copii, întrucît astfel pot fi simulaţi să înveţe mai bine, să îşi ridice performanţa şcolară şi să îşi creeze un viitor atît pentru ei, cît şi pentru părinţii lor”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a adăugat că, deşi în prima fază, în program au fost cuprinşi aprox. 4.000 de copii din tot judeţul, numărul acestora va fi suplimentat pînă la 6.000, în funcţie de disponibilitatea micuţilor şi a cadrelor didactice. “Deşi copiii au crescut la malul mării, au fost nerăbdători să vină în excursie, de care au profitat din plin. Copiii noştri au mai fost, în urmă cu trei ani, într-o altă excursie organizată de către CJC”, a spus directorul Şcolii cu clasele I-VIII din localitatea 2 Mai, Silvia Neagu. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, SC Aqualand SA Constanţa, SC Music Park SRL Mangalia -, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de marţi, miercuri şi joi ale fiecărei săptămîni. “A fost foarte frumos în excursie. Cel mai mult mi-au plăcut delfinul, care sărea şi se juca cu mingea, şi leii de mare. În acelaşi timp, am aşteptat cu nerăbdare să vin la Aqua Magic, pentru că nu mai fusesem niciodată aici”, a spus Tabita Dumitru, o fetiţă de 13 ani din localitatea 2 Mai, comuna Limanu. La fel de încîntaţi de excursie au fost şi copiii din comuna Fîntînele, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Nu am mai avut ocazia pînă acum să văd locurile pe care le-am vizitat în excursie. Cel mai mult mi-a plăcut la Aqua Magic, unde m-am dat în tobogane”, a spus Alexandru Daniel Diliu, un băieţel de de 10 ani, din Fîntînele.