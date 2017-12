120 de elevi au ecologizat malul lacului Tăbăcărie

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (12 - 18 mai) a ajuns, în Constanţa, la final. Spiritul implicării în acţiuni de voluntariat care a fost promovat în perioada menţionată i-a cuprins şi pe aproximativ 120 de elevi de la Colegiul Tehnic “Vasile Pârvan”, care s-au alăturat, vineri, acţiunii iniţiate de Polaris M Holding sub egida “Let’s do it, România”. Elevii de gimnaziu şi liceu, conduşi de 12 profesori, au participat, pentru două ore, la curăţenia malului lacului Tăbăcărie, din dreptul Bisericii „Sfântul Mina“ până spre staţia de epurare de la intrarea în Mamaia. Fiind al doilea an în care elevii Colegiului Tehnic “Vasile Pârvan” participă la “Ziua Verde - Constanţa”, ei au ştiut ce implică acţiunea şi au spus că îşi doreau să se alăture iniţiativei. “Suntem elevi la un profil ecologic şi am vrut să facem curăţenie, pentru că nu putem aştepta să facă altcineva acest lucru pentru noi. Trebuie să ne implicăm noi, în mod special, în astfel de acţiuni, pentru că altfel vom ajunge să fim un oraş murdar, îngropat în gunoaie”, a spus Ancuţa Andrei, elevă în clasa a XI-a. Profesorii care i-au însoţit şi supravegheat pe tineri consideră că elevii trebuie încurajaţi să facă voluntariat. Polaris M Holding a participat la acţiune ca partener logistic, dotând elevii cu saci şi mănuşi de plastic, dar şi plase pentru colectarea gunoaielor de pe luciul apei, şi s-a ocupat de preluarea celor peste 100 de saci de deşeuri adunaţi la sfârşitul acţiunii. Aflată la a patra ediţie, acţiunea “Ziua Verde - Constanţa” implică tot mai mulţi voluntari care îşi doresc să devină un exemplu pentru comunitate. Coordonatorul regional “Let’s Do It, Romania!” pentru regiunea Constanţa şi Marea Neagră, Victor Maxim, a declarat că zona lacului Tăbăcărie a fost monitorizată pentru mai multe luni de “Let’s do it, România!”, printr-o aplicaţie specială - Trash out. “Zonele murdare au fost fotografiate şi introduse în Harta Naţională a Deşeurilor prin sistemul GPS, iar acum am ştiut exact locurile în care trebuie să intervenim. Pe malul lacului se găsesc o multitudine de deşeuri, de la pet-uri şi doze de aluminiu până la scutece de unică folosinţă şi alte deşeuri menajere”, a spus Maxim. El a completat că oamenii trebuie să conştientizeze că, aşa cum merg cu un pet plin pe stradă, la fel îl pot duce gol până la un coş de gunoi. “Ziua Verde - Constanţa” face parte dintr-o serie de acţiuni premergătoare Zilei de Curăţenie Naţională (29 iunie), următoarea fiind programată pe 29 - 30 mai.

„HAPPY VOLUNTARIAT!“ Acţiunea de promovare a voluntariatului pe străzile din Constanţa, „Happy Voluntariat!”, pusă la cale de Asociaţia „Civicum Voluntaris“, nu s-a bucurat de succesul pe care îl doreau organizatorii. Constănţenii nu au vrut să fie deranjaţi din drumul lor pentru a afla despre voluntariat şi au refuzat să împărtăşească bucuria tinerilor care dansau pe melodia „Happy!”, aşa că organizatorii au decis să se adreseze studenţilor Universităţii Maritime Constanţa. Voluntarii au vorbit cu studenţii despre beneficiile personale pe care le obţin cei care fac parte dintr-o asociaţie care lucrează cu voluntari.